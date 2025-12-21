快訊

律師浮濫／沒案源靠攏詐團 流浪律師背後陷制度性失業

避免食物變質或引發火災危險 8種物品最好不要放在瓦斯爐附近

為何有人挺身衝向凶嫌？CNN揭英雄行為的3心理判斷 10%人易被觸發

北市攻擊案「為何路人沒反應？」 王婉諭：這是台灣的幸運，也是脆弱

聯合新聞網／ 綜合報導
27歲男子張文在北捷台北車站與中山站外，犯下煙霧彈襲擊、隨機傷人案，造成4人死亡、11人受傷。案發現場有民眾放置花束，為受害者哀悼。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
27歲男子張文在北捷台北車站與中山站外，犯下煙霧彈襲擊、隨機傷人案，造成4人死亡、11人受傷。案發現場有民眾放置花束，為受害者哀悼。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

27歲男子張文在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，釀4死11傷慘劇，引發社會高度不安與討論。時代力量黨主席王婉諭20日晚間在臉書發文表示，自己沉澱了一整天，仍感受到來自新聞與社群的大量情緒衝擊，也理解許多人此刻心情低落。她呼籲，若情緒難以承受，應暫時遠離社群、照顧好自己的狀態，「照顧好自己的心情，是現在最重要的事。」

在滿溢的負面訊息中，王婉諭也努力尋找讓人相信人性的片刻，例如北車星巴克店員在犯嫌點燃煙霧彈的瞬間拉下鐵門，保護店內顧客；誠品梯間的服飾店員即使害怕得發抖，仍伸手將逃命的人拉進倉庫；還有目睹事發經過的日本記者，在看到機車騎士倒下後，毫不猶豫上前以雙手按壓傷口止血。她強調，這些溫柔而勇敢的行動，真實存在於台灣社會。

然而，光的背後仍是難以承受的悲傷。王婉諭指出，被日本記者守護的機車騎士最終仍宣告不治，只是路過現場便無辜喪命；57歲余姓男子在北車孤身阻擋兇手、試圖攔阻對方使用汽油彈，意外引燃行李箱火勢，阻止了可能更大的傷亡，卻也因此犧牲生命，令人不捨。

針對事後網路上出現「為什麼路人沒有反應」、「為什麼沒有人衝上前制止」等質疑，王婉諭直言，在那一刻，人往往無法即時反應。她解釋，從小到大的生命經驗告訴我們台灣社會是安全的，人們習慣相信這片土地與身邊的陌生人，當危險突然出現時，只會愣住，「這是台灣的幸運，但也是我們的脆弱。」加上面對鮮血與極端暴力，身體本能僵住，其實是非常真實的反應。

對於事件後網路流傳的各種陰謀論，王婉諭指出，警方已證實兇手為單獨、預謀行動的「孤狼」，並非組織性攻擊。她理解社會在突發事件中會焦慮、渴望答案，但仍呼籲不要散播未經證實的恐懼，因為台灣社會此刻已經足夠受傷，承受不起更多的對立、分化與猜忌。

談及社會能做什麼，王婉諭認為，最重要的是不要讓恐懼改變生活本身，好好吃飯、好好生活、好好睡覺。她也再次呼籲媒體與社群使用者，不要過度播放案發畫面、放大恐慌情緒，避免讓情緒帶著社會走。她強調，恐懼可以傷害我們，但不能塑造我們，並相信台灣社會的溫暖與互助，能在不安的時刻彼此守望、走過難關。

