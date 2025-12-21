好友發文悼念北車壯烈犧牲余家昶 盼入忠烈祠

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台北市隨機襲擊事件造成4死，第一案發在台北車站M8出口，余家昶見有人丟煙霧彈上前制止，反遭刺不幸身亡。北車M7出口層追悼區有許多民眾送花、飲品、食物等追悼。記者洪子凱／攝影
台北市隨機襲擊事件造成4死，第一案發在台北車站M8出口，57歲余家昶見有人丟煙霧彈上前制止，反遭刺不幸身亡。余的好友在網路上發文，表示認識的他是最知心的朋友，學識淵博、熱心助人，卻犧牲自己將傷害減到最小，認為值得入忠烈祠供後人追思。

余家昶的好友在Threads上發文，指出自己認識的余家昶，是這15年最知心的朋友，兩人一起學習、談論，常常聊到深夜，這一位身材不高，卻是魅力十足、學識淵博，也熱心助人的朋友，更是太太眼中的好先生，是小孩中的好爸爸。

好友發文指出，余家昶每天來往桃園台北之間勤奮生活，永遠看到他都是幹勁十足的活力，滿腦子的股票專業與命理知識，就是這麼正義熱血的人犧牲自己，只為了讓傷害降到最小。

好友表示，自己非常不捨，少了深夜的朋友，少了一生的知己，再也無法彼此深夜長聊，再也無法互相關心，認為余家昶的義行應該被宣揚，永遠被永傳，更值得入忠烈祠。

發文底下吸引許多網友留言，「原來這位英雄的名字叫做余家昶，希望台灣人以後要記得英雄們的名字」、「向壯烈犧牲的余先生致敬，並懇請總統讓余先生入列忠烈祠」、「余家昶先生再也見不到家人，可是他讓所有人都平安回到家見到自己的家人，謝謝你」、「謝謝余大哥，他救下很多人，他是英雄！真心謝謝他，我會記得余家昶大哥的名字」。

