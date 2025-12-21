快訊

兩岸觀策／吳豊山的未竟之業 臨別感言透露重要訊號

超級強運日！今冬至逢天赦日 命理師曝「5大翻盤轉運生肖」

MLB／台美混血費爾柴德加盟守護者 參加經典賽恐有變數

無差別攻擊言論流竄網路 刑事局：依法究責絕不寬貸

桃園電子報／ 桃園電子報

1170
近期網路社群平台及各式討論區，陸續出現疑似以恐嚇、鼓吹暴力或宣稱將針對公眾進行「無差別攻擊」等內容之貼文與留言。示意圖：截自Freepik

台北市19日發生擲煙霧彈持刀隨機攻擊事件，釀成15人傷亡，引發台灣社會震驚，而近期網路社群平台及各式討論區，陸續出現疑似以恐嚇、鼓吹暴力或宣稱將針對公眾進行「無差別攻擊」等內容之貼文與留言，相關言論已造成民眾不安，影響社會安寧。刑事警察局嚴正呼籲，網路並非法外之地，任何於網路上發布之文字、圖片、影像、語音及訊息等內容，均可能留下數位軌跡與相關紀錄，切勿心存僥倖，以免觸法並須負起法律責任。

刑事局強調，對於任何涉及恐嚇社會大眾、散布暴力威脅、煽動或宣稱將對不特定人實施攻擊等言論，將立即啟動偵辦機制，積極追查發文者身分與來源，並依法究責，絕不寬貸、追究到底，以維護公共安全與社會秩序。

刑事局提醒，相關言論可能涉及法律責任，如​刑法第151條「恐嚇公共危安罪」，凡「以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者」，可能構成刑法第151條所定恐嚇公共危安罪，警方將依法偵辦並追究刑責；或​社會秩序維護法第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」如言論未達前揭刑法程度，然已對社會秩序及公共安寧產生明顯而立即之危險時，仍可能觸犯社會秩序維護法第63條第1項第5款，依法可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

刑事局呼籲社會大眾，切勿以轉傳、附和或以玩笑心態發布相關內容；如發現疑似恐嚇或危害公共安全之貼文、訊息，請保留相關畫面、連結與時間等資訊，並儘速向警方報案，共同防範風險、守護社會安寧。

本文章來自《桃園電子報》。原文：無差別攻擊言論流竄網路 刑事局：依法究責絕不寬貸

延伸閱讀：

  1. 桃園楊梅清晨驚傳街頭搶車 女車主遭持刀威脅、20萬現金也遭竊
  2. 北科大EMBA迎新活動桃園登場 王明鉅鼓勵學員為社會注入管理能量

台北車站 中山站 北車隨機攻擊

延伸閱讀

刑事局破台中大里毒咖啡包製造所 3人落網、主嫌遭訴

桃園舉辦義消進階訓練暨口才交流賽 強化防火宣導能量 

聯合盃作文桃園初賽210人獲獎 王明鉅：AI時代更需獨特觀點

桃園觀音區2.1億元回饋金怎麼用？議員批市府巧立名目

相關新聞

張文恐攻後PO文「下個地點是高雄車站」 男大生落網發文原因曝光

台北車站、南西商圈遭隨機恐攻，凶嫌張文砍殺3人後墜樓慘死；有網友在Threads貼文「主角張文是我兄弟，下一個地點是高雄...

好友發文悼念北車壯烈犧牲余家昶 盼入忠烈祠

台北市隨機襲擊事件造成4死，第一案發在台北車站M8出口，57歲余家昶見有人丟煙霧彈上前制止，反遭刺不幸身亡。余的好友在網...

北市隨機殺人...網實測「坐墊可當盾牌」高鐵證實：緊急時可拆下

台北車站捷運站M8出口及誠品百貨南西商圈，通緝犯張文19日丟擲煙霧彈及持刀隨機傷人造成4死11傷慘劇，有網友在社群平台分...

無差別攻擊言論流竄網路 刑事局：依法究責絕不寬貸

台北市19日發生擲煙霧彈持刀隨機攻擊事件，釀成15人傷亡，引發台灣社會震驚，而近期網路社群平台及各式討論區…

願罹難者在光影靜止時刻安息 北車耶誕樹熄燈3天哀悼

台北車站捷運站M8出口及誠品百貨南西商圈，通緝犯張文19日丟擲煙霧彈及持刀隨機傷人，造成4死11傷慘劇，台鐵公司表示沉痛...

張文恐攻後有人PO文「下個目標是高雄車站」 恐嚇網友抓到了

台北車站、南西商圈遭隨機恐攻，包括凶嫌張文在內有4人死亡；有網友在Threads貼文稱「將於12/25日在高雄車站發生更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。