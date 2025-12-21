北市隨機殺人...網實測「坐墊可當盾牌」高鐵證實：緊急時可拆下

台北車站捷運站M8出口及誠品百貨南西商圈，通緝犯張文19日丟擲煙霧彈及持刀隨機傷人造成4死11傷慘劇，有網友在社群平台分享，高鐵座椅坐墊可拆下當盾牌。高鐵公司表示，高鐵列車椅墊緊急時確實可拆下作為防衛用具，列車長和服勤員也可以協助。

台北車站、南西商圈發生隨機襲擊事件，北車M8出口附近的星巴克門市轉角處，為凶嫌率先丟擲煙霧彈之處，店家及時警覺降下鐵捲門保護群眾，贏得好評。不少民眾也思考，若搭乘高鐵時遇到類似情況該如何應對。

有民眾在社群平台上「Threads」發文指出，高鐵椅子坐墊可拆下當盾牌，並分享JR日本新幹線防止隨機殺人事件，椅子坐墊可拆下來當盾牌的新聞；另也有人實測可輕易拆解座椅，但也提醒坐墊應歸位避免影響下位旅客及高鐵人員。

高鐵公司證實，高鐵列車椅墊緊急時確可拆下作為防衛用具，所有列車長、服勤員及相關人員，上線前也會接受此一訓練，協助保障旅客安全。

高鐵指出，於各車站及列車均配置保全人員，共同維持乘車安全與秩序；已於尖峰時段各車次列車，將車安保全的覆蓋率（護車率）提升至100％，整體護車率也達80%；各車站均有鐵路警察駐守，並機動執行護車勤務。

高鐵強調，各節車廂前後，均設置有「旅客緊急對講機」（PEI）按鈕，一旦車廂內發生異常狀況，旅客只要按下此按鈕，均可直接與列車長通話，尋求協助。

針對如何在車廂狹窄空間中自我防護，鐵路警察局督訓科總教官鄭鑠容先前接受本報採訪時表示，在狹窄車廂遇到異常狀況、精神或情緒異常的人、甚至暴力攻擊事件，需保持冷靜，切勿有過激反應及聲音，反而會刺激精神不穩定的加害者，如果情況允許應盡快離開現場。

若無法馬上遠離事發現場，或是車廂空間狹窄，無法快速轉身離開，鄭鑠容建議，盡可能以繞圓的方式閃避，並採側站方式慢慢退後，避免重心不穩跌倒。

鄭鑠容指出，必要時，隨身物品或周遭的設施都可用來攻擊或防身，包含隨身包包、手機、鞋子、書本、飲料、雨傘、筆電、車廂擊破器、滅火器等，也可善用酒精噴霧、防狼噴霧劑等，緊急情況都能成為救命工具。