張文恐攻後PO文「下個地點是高雄車站」 男大生落網發文原因曝光

台北車站、南西商圈遭隨機恐攻，凶嫌張文砍殺3人後墜樓慘死；有網友在Threads貼文「主角張文是我兄弟，下一個地點是高雄車站」，經查IP疑在越南，該貼文經大量轉傳，陳姓男大生也分享，檢警調擔心模仿效應展開偵辦，陳男被拘捕後自稱「轉傳是要提醒大家注意」，只是忘記標註提醒，檢方複訊後，認無羈押必要，以5萬元交保。

張文攻擊發生後，Threads出現貼文稱「主角張文是我兄弟，下一個地點是高雄車站」、「將於12/25日在高雄車站發生更大的事件」，引起市警局重視，多日派遣警力在高雄車站及各捷運站站崗，並鎖定特定IP。

經查，該篇原始貼文IP點顯示在越南，應透過境外IP發文，但貼文在社群媒體Threads上經網友多次轉傳，引起社會恐慌。

其中一名陳姓男大生，以新辦帳號分享貼文，「將於12/25日在高雄車站發生更大的事件」，被調查局等單位看到後，火速立案偵辦，昨天鎖定陳男發文地點，前往拘捕他到案。

據了解，陳男向檢調供稱他是「轉傳提醒大家注意」，貼文沒有標註才引起誤會，但檢調認為他發文內容已足以引起公眾恐慌，依恐嚇公眾罪偵辦，考量他犯意及程度，昨經橋頭地檢署檢察官蔡婷潔複訊後，依恐嚇公眾罪複訊後以5萬元交保。