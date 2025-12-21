聽新聞
張文恐攻後有人PO文「下個目標是高雄車站」 恐嚇網友抓到了
台北車站、南西商圈遭隨機恐攻，包括凶嫌張文在內有4人死亡；有網友在Threads貼文稱「將於12/25日在高雄車站發生更大的事件」，橋頭地檢署昨指揮調查局資安站、高雄市調處調查，拘提陳姓網友到案，檢方複訊後，認無羈押必要，以5萬元交保。
張文攻擊發生後，Threads出現貼文稱「主角張文是我兄弟，下一個地點是高雄車站」、「將於12/25日在高雄車站發生更大的事件」，引起市警局重視，多日派遣警力在高雄車站及各捷運站站崗，並鎖定特定IP。
橋頭地檢署獲報，指揮調查局資安站、高雄市調查處鳳山站偵辦，鎖定貼文的陳姓網友，昨天掌握陳姓網友住處，隨即前往拘提。昨檢察官蔡婷潔複訊後，依恐嚇公眾罪複訊後以5萬元交保。
