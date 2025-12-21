聽新聞
北市隨機殺人 嫌犯縱火已被鎖定身分 警不及抓人

聯合報／ 記者翁至成張策林佳彣／台北報導

警方查出凶嫌張文犯案計畫縝密，事發當天下午四度縱火，警方已鎖定身分，查出張文戶籍地在桃園楊梅，南下途中傳出張已犯案，功虧一簣。犯防專家提醒，第一案發地遭煙霧彈攻擊，現場並非人力或裝備不夠，而是缺乏相同案例經驗，導致危險判斷不足，應將此事件納入案例教育，模擬演練補強實戰訓練。

警方指出，張文因搬家未申報，導致教召令無法送達今年七月遭通緝，他今年一月早在台北市公園路租屋，疑似為躲避追查，十七日入住南西誠品對面街道的千慧旅館「備戰」。

十九日下午三時許，張文在十四分鐘內，先後於林森北路、長安東路一段等三處放置汽油桶縱火，燒毀汽機車與雜物，未造成傷亡；下午四時許，張返回公園路租屋處縱火，隨後攜帶長刀，拖著裝有大量煙霧彈與汽油彈的小型行李箱，徒步前往捷運台北車站Ｍ８出口，一下樓即投擲煙霧彈並持刀攻擊民眾。

北市警中山分局表示，當時調閱監視畫面追查，從嫌犯騎乘自有機車追查，當天下午五時四十一分鎖定嫌犯為張文，準備前往其桃園楊梅的戶籍地查緝，未料南下途中，即接獲北車、捷運中山站外遭攻擊，最後嫌犯墜樓，交叉比對確認多起案件皆為張文所為。

張文在第一案發地丟擲煙霧彈，引起極大騷動，卻能從容離開並前往第二案發地，警方遭質疑未能即時制伏嫌犯。北市捷運警察隊表示，事發當天警員簽巡完Ｍ８巡邏箱後，前往其他點位，事發當下由另一簽巡點趕赴現場處理。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 縱火

