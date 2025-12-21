北市隨機殺人 咖啡店急降鐵門護客 事後送茶壓驚

台北車站、南西商圈發生隨機襲擊事件，北車Ｍ８出口附近的星巴克門市轉角處，就是凶嫌率先丟擲煙霧彈之處，店家及時警覺降下鐵捲門保護群眾，贏得好評。不少路人與嫌犯擦身卻不覺得危險，引發議論。警方表示，我國治安良好，實在難以想像此極端案件，應記取教訓，遇攻擊事件應迅速閃避自保。

張文隨機襲擊釀四死十一傷，案發地影像不斷在網路曝光，網友熱議鄰近案發處的星巴克門市，凶嫌張文戴著防毒面具，就在轉角處丟擲煙霧彈，有路人急忙閃避，也有人不覺有異淡定走過去，門市店員先將入口鐵捲門降下，保護顧客免於受害。

網友留言店家機警反應，危機處理很棒，事後還送現場客人一杯茶壓驚；也有人說「從聞到煙霧彈味道，到警察來疏散，應該沒有五分鐘。」

捷運公司表示，昨晚遭丟擲煙霧彈時，門市人員先按鈕降下一側鐵門，接著煙霧觸動警報偵測器，連動該門市所有鐵門陸續自動下降，在捷運警察引導下，平安讓顧客、店員離開現場。