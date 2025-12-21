北市隨機殺人凶嫌 張文在校好學生 5年未聯絡家人

犯下隨機殺人後墜樓身亡的凶嫌張文，檢警昨天相驗，張文父母到場低調不語。張文哥哥對警方說，家人已有五年未與弟弟聯繫，不清楚他的現況。張文畢業自楊梅一所高職，校方表示，張文在校成績優異，被記多支小功、嘉獎，是師長眼中的好學生，難以置信犯下震驚社會的案件。

張文老家在桃園楊梅，警方第一時間將張文父母帶到台北詢問，並搜索張文老家。他畢業自楊梅一所高職餐飲科建教班已超過十年，學生時代的照片看起來很陽光，師長更認為他是品德兼備的好學生。

校方表示，張文在校成績優異，還擔任班級幹部，三年共計四支小功、廿五支嘉獎，也沒受任何處分，熱心公益又幫助同學，不管在校讀書或到業界實習都獲得好評，尤其餐飲科給分嚴格，學期平均分數能拿下八十多分很不容易，很難想像這樣優秀的學生，怎麼會犯下車站隨機殺人事件？

張文哥哥在高雄工作，案發後高雄市刑大前往張兄住處訪查。據了解，張的哥哥已看到新聞報導，開門看到警方表情沒有太多驚訝，似乎預料警方會找上門；張兄對警方說，包括父母等家人，大約五年沒聯絡弟弟，不清楚他在外的生活狀況。

高雄警方查證後確認，張兄是一般上班族，與弟弟多年未聯繫，和此案無關連。高雄市長陳其邁昨受訪表示，警方已第一時間訪查張文兄長，並將資料彙整給北市警局與警政署。

檢警昨相驗張文遺體，張文父母低調到場，全程不發一語。張文父母曾說，與兒子多年未聯繫，平日未同住，也不知近況，得知凶嫌為自己兒子時，也不知道為何犯下如此嚴重的事情。