聽新聞
0:00 / 0:00

制止隨機殺人凶嫌 余家昶喪命「大家逃只有他上前」

聯合報／ 記者翁至成林佳彣雷光涵／台北報導

北市隨機襲擊事件造成凶嫌張文在內共四死，第一案發現場在台北車站Ｍ８出口，五十七歲男子余家昶見有人丟煙霧彈，認為不對勁上前制止，反遭刺殺一刀畢命。檢警相驗感嘆他「見義勇為」，也有人不捨他犧牲生命。

此案震驚全國，北車案發處昨天有多人獻花。來自新竹的傅姓高三生昨特地到北車送上一瓶茶、一封信，信中寫道「感謝你的見義勇為…喝口茶，休息一下吧！」，他提及「若不是您當下制止，可能會造成更大傷害」。網路社群湧現大量「致敬北捷英雄余大哥」的悼念貼文。

余家昶家住桃園，在台北市大安區一棟金融大樓擔任保全。案發當天傍晚，余照常下班通勤，從捷運大安站搭車至台北車站，出站後準備前往地下一樓平台，遇上正在犯案的張文。

當時月台煙霧瀰漫，張文戴著防毒面具四處丟擲煙霧彈，余疑因長年從事保全工作上前攔阻。張文抽出隨身攜帶、長約三十公分的雙面開鋒長刀攻擊，余心臟遭刺後倒地，送醫搶救不治。

余妻接獲噩耗，與二名女兒北上，家屬痛哭難以置信。余妻向前往慰問的台北市長蔣萬安說，丈夫平日為人正直、富有正義感，遇事常挺身而出。

警方表示，張文使用「雙面刃」行凶，余的致命傷勢自左肩貫穿左側肺葉，直達左心房，刀勢「完全避開骨頭」，傷勢極嚴重；受限於監視器角度與煙霧彈造成畫面模糊，檢警相驗後，因致命傷與確切死因仍待確認，將擇期進行斷層掃描。

員警私下說，若刀刃偏移、刺中肋骨，或許有一線生機，也感嘆當下所有人都本能地逃離，只有他選擇上前制止，確實可能阻止傷害進一步擴大。家屬昨返回現場招魂，短短數分鐘內完成，場面哀戚。

另二名死者為在南西商圈路口停等紅燈、僅因「看了一眼」遭割頸的卅七歲蕭姓機車騎士，以及在誠品南西店四樓逛街，胸口遭畫傷的卅七歲王姓男子，昨相驗後檢方指示遺體暫時冰存。蕭男也是物業保全，當時正要騎車去上班。蕭的姊姊曾對媒體哀痛喊出「嫌犯殺了我的弟弟」。

曾任「日本電視台」記者的木下黃太，在誠品南西店附近，目睹一名機車騎士遭砍傷。木下自拍哽咽道，手中沒有急救器材，只能試著徒手止血，但血流不停，眼睜睜看著男子失去意識，無能為力的感覺令他很心痛。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊

延伸閱讀

張文犯案後逃逸...監視器嘸畫面出包？ 北捷回應了

張文隨機攻擊多人傷亡 蝦皮揭他僅買2類用品：未購買煙霧彈及刀具

張文冷血攻擊釀4死…北車M7設悼念區 衛生局24小時專線心理支持

【犯案完整時間軸】扔煙霧彈、隨機砍人 張文3小時冷血攻擊釀4死

相關新聞

金流僅母親少量匯款…警方解鎖張文犯罪計畫 吃飯、休息時間都先排好

張文犯下隨機攻擊案件造成4死11傷慘劇，警方解鎖張文的平板電腦，從他的雲端硬碟中找到犯罪計畫，但仍未發現他的作案動機，他...

北車隨機攻擊案…星巴克降鐵捲門護客人？北捷還原真相

通緝犯張文昨天在台北車站丟煙霧彈和汽油彈，引發濃煙和火勢。第一時間鄰近的星巴克降下鐵捲門，顧客紛紛發文感謝店家，也有人大...

北市隨機殺人案兆豐行員遇害 兆豐銀：協助家屬治喪並從優撫恤

台北車站和中山商圈昨晚發生隨機攻擊事件，包括嫌犯張文在內共釀成4死11傷慘劇，其中一名罹難者37歲王姓男子是兆豐銀行員工...

【犯案完整時間軸】扔煙霧彈、隨機砍人 張文3小時冷血攻擊釀4死

凶嫌張文昨（19）日在台北市四處縱火後，先後在台北車站、台北捷運中山站外丟煙霧彈，持刀砍人後墜樓身亡，釀4死11傷。根據警方調查...

北車湧花束哀悼英勇保全 南西商圈這處熄燈3日致哀

台北車站、中山站昨天發生無差別攻擊事件釀4死多傷，北捷今表示，與社會各界同感悲痛，向逝者及其家屬致上最深切的哀悼與慰問，...

北市隨機殺人凶嫌 攻擊計畫幾與實際犯案吻合

警方調查凶嫌張文的平板電腦，發現他的攻擊計畫縝密，包含先在中山區縱火，回租屋物換裝，赴北車犯案後，回旅館換裝，再到南西商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。