獨／張文在北車狂丟煙霧彈還殺人 警納悶：報警時沒人說有危險、有人持刀

男子張文犯下隨機攻擊案件造成4死11傷慘劇，警方指他犯前計劃縝密，還變裝5次、換3個交通工具躲避查緝，警方公布監視器畫面，可見他穿著黑色雨衣，拉著小型行李箱拖著汽油彈直接去台北車站M8出口，雖然當時沒有下雨形跡可疑，但混入人群中也沒有人絲毫感到怪異。

警方根據監視器畫面發現，張文19日下午3時40分至54分，穿米色外套騎機車到中山區林森北路等3處，丟汽油桶連續縱火，接著脫外套騎YouBike返回租屋處，下午4時53分在中正區租屋處，先後朝陽台洗衣機和房間縱火，之後穿上黑色雨衣，帶著裝有煙霧彈17顆、汽油彈12顆的小行李箱，下午4時59分步行至台北車站M8出口。

由於張文的中正區租屋處位處公園路20巷內，警方為了讓消防隊順利拉水線搶救，出動大批警力在公園路執行交通管制，消防員起初撲滅陽台火勢，孰料靠近確認才發現房間內還有火光，立刻破門再滅火，光是交管、疏散和搶救，就搞得警、消人仰馬翻。

這正好中了張文的調虎離山計，張文縱火後沿路漫步，還一邊確認位處北車附近的中正一分局忠孝西路派出所警力都奔向對街，一邊悠悠然拉著小行李箱搭手扶梯下去。

張文到了第一現場，脫下雨衣、戴上防毒面罩，下午5時23分開始在M8至M7出口沿線丟擲煙霧彈，並持刀捅傷一名試圖攔阻的余姓男子，犯後穿上米色外套，假裝也是受驚嚇的路人往中山地下街走去。

下午5時55分步行前往大同區南京西路上的千慧旅館，孰料不到30秒後又出門，下午6時3分返回租屋處，待了近28分鐘後，下午6時31分穿上戰術背心至中山站外、南京西路口丟擲煙霧彈，持刀隨機傷人並進入誠品南西店，最後下午6時50分墜樓送醫亡。