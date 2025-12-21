北市隨機殺人凶嫌 攻擊計畫幾與實際犯案吻合

警方調查凶嫌張文的平板電腦，發現他的攻擊計畫縝密，包含先在中山區縱火，回租屋物換裝，赴北車犯案後，回旅館換裝，再到南西商圈犯案，幾乎完全吻合計畫內容，但犯罪動機至今無法得知，但研判是孤狼式犯案。

張文原為志願役士兵，因酒駕遭軍方汰除後，二○二三年任職於某保全公司，工作一年就離職，至犯案時都無工作。警方表示，張文犯案時租車、租房的金流，是警方釐清重點，迄今未查出有共犯及外人資助，僅張母有少量匯款，但檢警不排除任何可能。

警方破解其平板電腦，他的雲端硬碟藏有攻擊計畫，從今年中開始制定，他截圖中山區、北車、南西商圈地圖，在各犯案地點圈起來標示，標明要縱火、回租屋處、抵達北車、南西商圈犯案的攻擊時間路線圖，連吃飯、休息都計畫在內。警方研判，北車及南西商圈人潮多，出口四通八達易逃亡，才選擇在此犯案。

警方指出，張文計畫很有目標性，一開始在中山區縱火，目的是吸引中山區警力查緝；回到租屋處後再度縱火，是又要吸引中正區警方查緝；等到兩地警力被縱火案吸引後，立即到北車犯案，隨後徒步到旅館，再犯下南西商圈攻擊案。

張文在公園路巷弄租屋處縱火後，還在公園路上、Ｍ８出口處駐足片刻，確定公園路上的忠孝西路派出所警力都奔向對街，才拉著小行李箱搭手扶梯下去，並開始丟煙霧彈。

他在犯案過程中，先後在北車連通道、租屋處、旅館等地變裝五次，佯裝路人躲避查緝。他準備廿四顆煙霧彈、五十三瓶汽油彈及十三把刀具，但僅在北車丟擲一顆汽油彈，他在南西商圈雖也帶汽油彈，但放在商圈聖誕樹下，全程沒有丟擲，不使用原因警方也在釐清。

張文最後墜樓身亡，他墜落處為回收場，案發前紙箱已堆到成人高度，但張墜落當天紙箱剛好被清掉，外傳張文打算跳樓逃脫，但沒算到紙箱被收走。不過，專案小組員警認為，「從六樓跳下來叫逃跑？他的選擇就是要跳」。

據了解，張文高中畢業之後，曾就讀中部某科技大學資工系，但讀二年肄業。張喜歡生存遊戲，任職保全期間月薪近四萬元，離職後再也沒工作。

警方調查，張文與家人斷聯，今年一月在中正區租屋後，幾乎沒用過手機，無人際網絡，身上存款用光，警方正釐清他今年一月前的落腳點；另外張文近兩年沒有就醫紀錄。

警方懷疑張文模仿捷運隨機殺人犯鄭捷犯案，分析兩人都有孤僻、人際關係冷漠或遭軍方汰除、軍校退學的共同特徵。