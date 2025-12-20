聽新聞
1傷者HIV帶原 疾管署祭3措施

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

台北前晚隨機傷人案十一人受傷，衛福部昨宣布，傷者有一人是愛滋感染者，為避免感染，呼籲當天可能受凶器或血液暴露者，如眼睛被血噴濺、皮膚受傷等，主動通報後轉介評估是否投藥。疾管署表示，該名感染者長期服藥，體內幾乎測不到病毒，但為預防仍設專案採預防性投藥。

衛福部統計此案傷患有六人出院、五人留院治療，其中兩人仍在加護病房中救治。部長石崇良昨表示，傷患有一人是穩定用藥的愛滋感染者，衛福部為此成立「暴露預防方案」，當天若接觸到凶器或有血液暴露，但尚未就醫者，可撥打一九二二防疫專線，轉介由醫師評估是否要採取預防性投藥，另一群高風險對象則是協助救治的醫護人員，該部分已立即啟動投藥。

衛福部疾管署長羅一鈞表示，預防性投藥七十二小時內完成，可讓風險降至零。該名長期服藥的感染者控制穩定，病毒量幾乎測不到，經評估感染率低於萬分之一。二○○六年德國柏林也曾發生隨機殺人事件，造成卅三名傷患，其中一人也是感染者，經追蹤投藥，未造成任何人感染。

隨機傷人事件造成民眾害怕，衛福部昨提出「免費三次心理諮商」方案，只要民眾主觀陳述因此次傷人事件受到心理影響，即可使用相關服務，無須額外審核。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊

