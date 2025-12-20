聽新聞
孤狼式攻擊 傳統反恐難預測

聯合報／ 記者廖炳棋陳恩惠／連線報導

台北隨機殺人慘劇再刺痛國人的心，學者指出，凶嫌可能將挫折化為「軍事行動」，屬於典型的「孤狼式（lone wolf）」隨機攻擊，具有高度不可預測性與突發性，對公共安全構成重大威脅，政府有必要從社會預警、心理健康及公共運輸安全管理等層面全面檢討。

中正大學犯罪研究中心主任楊士隆說，根據國際研究，孤狼式恐怖或隨機攻擊的行為者，通常不隸屬任何組織，行動獨立，且行前難被偵測。此次犯案的張嫌符合多項高風險特徵，包括長期經濟處境不佳、無穩定工作；社會關係薄弱、長期離群索居；對社會、政府或特定群體懷有強烈不滿；多為青壯年至中年男性；與家庭關係緊張或疏離。

楊士隆指出，孤狼往往不接受組織或他人指揮，攻擊動機高度個人化，使傳統治安或反恐手段難以及早介入。防範孤狼犯案關鍵不僅在警力應變，更在事前的風險辨識與社會支持系統。建議政府應強化對高風險族群的追蹤與輔導，特別是長期失業或遊民；曾有毒品、酒精濫用紀錄者；有明顯精神疾病卻未持續就醫者，以及長期社會孤立、對社會高度不滿者。

在公共運輸安全方面，楊士隆建議參考日本、華盛頓特區及香港經驗，導入「情境式犯罪預防」策略，包括強化轉乘節點的可視性與照明；提升監視器覆蓋率與即時影像分析能力；導入ＡＩ智慧監控與異常行為預警系統等，並加強站務人員的風險辨識與應變訓練。

中央警察大學行政系主任許福生認為，這次案件並非單純隨機殺人，而是一場「正當化自我的軍事行動」，非常接近「孤狼式暴力」。從犯案模式來看，連續在兩個人潮多、高度公共化的地點下手，目的不在逃逸，而在完成一次「被看見」的行動，犯罪動機較像是對自身境遇不滿而遷怒社會的強烈控訴。

許福生說，現實中這種人為數不少，尤其一個被軍中汰除、被社會拋棄、踐踏的人，要藉此證明自己有能力掌控生死，可以製造恐懼，可以成為新聞。從他的犯罪模式觀察，他將自己當成「戰士」，這是一場自己設計的「軍事行動」，不是隨機殺人。

許福生說，公共安全更關乎社會如何面對失敗的人生，社會若無法接住這些在挫折中掙扎的靈魂，嚴查嚴辦恐難遏阻下一個孤狼。

