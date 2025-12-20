聽新聞
非典型個案 社安網介入不易

聯合報／ 記者林琮恩趙容萱／連線報導

廿七歲嫌犯張文在台北犯下隨機殺人案，已四人死亡，各界質疑社會安全網又現破洞。專家指出，此案與多年前鄭捷案相似，研判為人格異常，而非典型、可治療的精神疾病，且因犯嫌家庭不具貧窮、藥毒癮等，難符合社安網開案標準，實屬難防。

台大社工系名譽教授鄭麗珍說，本案已知資訊不多，且犯嫌已墜樓身亡，犯罪心理學家難深入分析情況，但從目前所知資訊判斷，張嫌家庭不具明顯貧窮、藥毒癮、兒虐等特質，恐非典型社安網服務個案，這種人若沒有需要協助跡象，案發前社安網資源就難以接觸預防。

鄭麗珍說，據犯嫌父母所述，他們與張嫌已多年未見，加上犯嫌獨居，恐已孤立一段時間，而「社會孤立是最大風險。」她指隨機傷人者多非典型可治療的精神疾病患者，而是人格出現問題。

鄭麗珍分析，原因是挫折累積一段時間後，變得憤世忌俗，加上自認能力好、不必靠別人，且華人文化傾向認為「求助就是丟臉」，不像西方將求助視為公民權，文化障礙讓民眾求助變得更加困難，為此，社安網不斷開拓資源，希望民眾有事就能求助，增加介入機會。

鄭麗珍說，張嫌若因憤世忌俗到想報復整個社會，社安網服務資源難以介入這類非典型個案，可行解方之一是鼓勵民眾多與被孤立者互動，用溫暖減少憾事發生；待案件調查明朗後，應討論分析，找出社安網不夠周全之處。

精神科醫師許景琦認為，會無差別攻擊陌生人，源自對整個世界的瓦解感與失控感。當一個人長期活在孤立之中，現實感逐漸崩解，行為也可能走向極端。

許景琦點出社會防護網的漏洞，成年人一旦與家庭斷裂，只要未明確觸法，社會幾乎無從介入；加上精神醫療仍高度被動，仰賴個案自行求助，卻忽略最危險的族群，往往正是缺乏病識感、也沒有能力求助的人；而警政、消防、社福與醫療系統中各自掌握的零碎訊號，缺乏有效整合與轉介機制。於是，一個逐漸走向崩潰的人，就這樣消失在制度的縫隙裡，直到悲劇發生。

