小心模仿效應…境外IP發文 恐嚇台中、高雄

台北發生隨機殺人事件，各地警方均強化公共運輸場站維安，台中、高雄警方昨天都獲報，有人聲稱「（犯嫌）張文是我兄弟」，並揚言「下一個地點台中新光三越，目標五十個人」、「下一個地點是高雄車站」，警方調查發文網友ＩＰ都在境外。

台中市局警第六分局表示，昨上午獲報有人在社群平台留言，揚言要前往台中新光三越行凶的恐嚇訊息，確認是來自柬埔寨的境外ＩＰ，已與百貨公司聯繫啟動應變機制，同時強化館內、外維安。

另有網友在另一個社群平台貼出類似的恐嚇文，指下一個地點在高雄車站。市長陳其邁昨表示，市刑大追查貼文者，鎖定六個可疑帳號中已排除一個，另有帳戶ＩＰ在境外。

由於高雄到聖誕節陸續有大型活動及演唱會，陳其邁指出，會全面提升維安強度。

警方表示，網路散布危害公眾安全訊息，觸犯刑法第一五一條，可處二年以下有期徒刑。

中央警察大學行政警察學系主任許福生說，驚悚隨機殺人案引發社會恐慌，也憂心產生模仿效應，避免模仿效應的核心在於媒體節制報導、去英雄化，打破「暴力是有效表達方式」的迷思。當社會邊緣人認為透過極端暴力能獲得發言權時，悲劇就容易重演；應透過增加見警率與社會支援，切斷暴力作為表達手段的連結，才能穩定民心。