聽新聞
0:00 / 0:00

小心模仿效應…境外IP發文 恐嚇台中、高雄

聯合報／ 記者曾健祐石秀華陳恩惠／連線報導

台北發生隨機殺人事件，各地警方均強化公共運輸場站維安，台中、高雄警方昨天都獲報，有人聲稱「（犯嫌）張文是我兄弟」，並揚言「下一個地點台中新光三越，目標五十個人」、「下一個地點是高雄車站」，警方調查發文網友ＩＰ都在境外。

台中市局警第六分局表示，昨上午獲報有人在社群平台留言，揚言要前往台中新光三越行凶的恐嚇訊息，確認是來自柬埔寨的境外ＩＰ，已與百貨公司聯繫啟動應變機制，同時強化館內、外維安。

另有網友在另一個社群平台貼出類似的恐嚇文，指下一個地點在高雄車站。市長陳其邁昨表示，市刑大追查貼文者，鎖定六個可疑帳號中已排除一個，另有帳戶ＩＰ在境外。

由於高雄到聖誕節陸續有大型活動及演唱會，陳其邁指出，會全面提升維安強度。

警方表示，網路散布危害公眾安全訊息，觸犯刑法第一五一條，可處二年以下有期徒刑。

中央警察大學行政警察學系主任許福生說，驚悚隨機殺人案引發社會恐慌，也憂心產生模仿效應，避免模仿效應的核心在於媒體節制報導、去英雄化，打破「暴力是有效表達方式」的迷思。當社會邊緣人認為透過極端暴力能獲得發言權時，悲劇就容易重演；應透過增加見警率與社會支援，切斷暴力作為表達手段的連結，才能穩定民心。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊

延伸閱讀

張文犯案後逃逸...監視器嘸畫面出包？ 北捷回應了

張文隨機攻擊多人傷亡 蝦皮揭他僅買2類用品：未購買煙霧彈及刀具

【犯案完整時間軸】扔煙霧彈、隨機砍人 張文3小時冷血攻擊釀4死

張文隨機攻擊釀多人死傷 何欣純籲中市府：提高見警率安民心

相關新聞

金流僅母親少量匯款…警方解鎖張文犯罪計畫 吃飯、休息時間都先排好

張文犯下隨機攻擊案件造成4死11傷慘劇，警方解鎖張文的平板電腦，從他的雲端硬碟中找到犯罪計畫，但仍未發現他的作案動機，他...

北車隨機攻擊案…星巴克降鐵捲門護客人？北捷還原真相

通緝犯張文昨天在台北車站丟煙霧彈和汽油彈，引發濃煙和火勢。第一時間鄰近的星巴克降下鐵捲門，顧客紛紛發文感謝店家，也有人大...

北市隨機殺人案兆豐行員遇害 兆豐銀：協助家屬治喪並從優撫恤

台北車站和中山商圈昨晚發生隨機攻擊事件，包括嫌犯張文在內共釀成4死11傷慘劇，其中一名罹難者37歲王姓男子是兆豐銀行員工...

【犯案完整時間軸】扔煙霧彈、隨機砍人 張文3小時冷血攻擊釀4死

凶嫌張文昨（19）日在台北市四處縱火後，先後在台北車站、台北捷運中山站外丟煙霧彈，持刀砍人後墜樓身亡，釀4死11傷。根據警方調查...

北車湧花束哀悼英勇保全 南西商圈這處熄燈3日致哀

台北車站、中山站昨天發生無差別攻擊事件釀4死多傷，北捷今表示，與社會各界同感悲痛，向逝者及其家屬致上最深切的哀悼與慰問，...

北市隨機殺人凶嫌 攻擊計畫幾與實際犯案吻合

警方調查凶嫌張文的平板電腦，發現他的攻擊計畫縝密，包含先在中山區縱火，回租屋物換裝，赴北車犯案後，回旅館換裝，再到南西商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。