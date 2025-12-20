聽新聞
冷眼集／鄭捷案已過11年 社安網2.0？ 口號阻止不了慘案

聯合報／ 本報記者李承穎林保光
重回悲劇現場 台北前晚發生隨機殺人事件，警方昨起加強巡邏、提高見警率，但學者指社會若無法接住受挫的邊緣人，光靠警力難遏阻下一個孤狼犯案。記者許正宏／攝影
重回悲劇現場 台北前晚發生隨機殺人事件，警方昨起加強巡邏、提高見警率，但學者指社會若無法接住受挫的邊緣人，光靠警力難遏阻下一個孤狼犯案。記者許正宏／攝影

鄭捷案是台灣首起捷運隨機殺人案，距今已逾十年，前總統蔡英文喊出的社會安全網，在賴清德總統上任後「接力」，但諷刺的是在卓揆才剛喊出社安網二點○、未來要投入八一九億的隔天，中央政府所在的台北市區發生「孤狼型」隨機殺人案，政府又要喊多少口號，浪擲多少時間？

鄭捷案二○一四年發生後，隔年到二○一六年陸續發生北投女童割頸案、小燈泡案，蔡英文在二○一六年上任前就提出社安網，時任行政院政委林萬億提出計畫，也分析幾起社會挫敗型隨機殺人犯，大多具有獨居、缺乏親密朋友、人際關係不佳、失業、收入少等特質。

包括去年在台中捷運隨機傷人洪淨，此次在台北車站、捷運中山站犯案的張文，也都具這些「孤狼」特質，在校都曾被霸凌、與家庭疏離，張文已與父母多年未見，洪男甚至選在鄭捷十周年犯案，顯然都盼引人關注。

問題是，行政院十年前就已清楚這類社會挫敗型人格，可能釀成的問題，但翻遍社安網一點○到二點○，如何接住這類邊緣族群，卻付之闕如。

更令人感嘆的是，張文在一天之內，先是縱火，再從台北車站一路到中山站外商圈，一路丟擲汽油彈、煙霧彈和持利刃砍人，途中還能回家變裝，號稱監視器密度全台最高的台北市，投入大量警力卻未能力阻悲劇。行政院長卓榮泰為此要求警方檢討。

政府事後補破網的作法就是提高見警率，跟十年前鄭捷案發生時完全沒變，一群群荷槍實彈的員警在重大交通出口出沒，除浪費警力作法，又能持續多久？明明都已進入ＡＩ時代，政府不思結合相關警報系統提前示警，甚至從中央到地方最愛的「細胞簡訊」，都不懂得運用，白白錯失了「黃金救援期」。

最重要的是，若不正視社安網目前依然破洞連連，光是祭出高度見警率，看似立竿見影，卻只是最短視作法，難以力阻下一個悲劇發生。

明年社安網二點○上路，行政院喊出要持續守護每一位弱勢民眾，但細看服務擴大對象是新手父母、獨居老人、近貧人口等族群，想從根本預防反社會人格的「孤狼」再造傷害，恐怕是天方夜譚。

張文犯案後逃逸...監視器嘸畫面出包？ 北捷回應了

張文隨機攻擊多人傷亡 蝦皮揭他僅買2類用品：未購買煙霧彈及刀具

張文冷血攻擊釀4死…北車M7設悼念區 衛生局24小時專線心理支持

【犯案完整時間軸】扔煙霧彈、隨機砍人 張文3小時冷血攻擊釀4死

金流僅母親少量匯款…警方解鎖張文犯罪計畫 吃飯、休息時間都先排好

張文犯下隨機攻擊案件造成4死11傷慘劇，警方解鎖張文的平板電腦，從他的雲端硬碟中找到犯罪計畫，但仍未發現他的作案動機，他...

北車隨機攻擊案…星巴克降鐵捲門護客人？北捷還原真相

通緝犯張文昨天在台北車站丟煙霧彈和汽油彈，引發濃煙和火勢。第一時間鄰近的星巴克降下鐵捲門，顧客紛紛發文感謝店家，也有人大...

北市隨機殺人案兆豐行員遇害 兆豐銀：協助家屬治喪並從優撫恤

台北車站和中山商圈昨晚發生隨機攻擊事件，包括嫌犯張文在內共釀成4死11傷慘劇，其中一名罹難者37歲王姓男子是兆豐銀行員工...

【犯案完整時間軸】扔煙霧彈、隨機砍人 張文3小時冷血攻擊釀4死

凶嫌張文昨（19）日在台北市四處縱火後，先後在台北車站、台北捷運中山站外丟煙霧彈，持刀砍人後墜樓身亡，釀4死11傷。根據警方調查...

北車湧花束哀悼英勇保全 南西商圈這處熄燈3日致哀

台北車站、中山站昨天發生無差別攻擊事件釀4死多傷，北捷今表示，與社會各界同感悲痛，向逝者及其家屬致上最深切的哀悼與慰問，...

北市隨機殺人凶嫌 攻擊計畫幾與實際犯案吻合

警方調查凶嫌張文的平板電腦，發現他的攻擊計畫縝密，包含先在中山區縱火，回租屋物換裝，赴北車犯案後，回旅館換裝，再到南西商...

