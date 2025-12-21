北市隨機砍人事件 賴清德總統：強化反恐訓練

「1219北市隨機襲擊事件」釀四死11傷慘劇，震驚全國。賴清德總統昨（20）日率國安團隊與閣揆、多名部會首長到警政署聽取偵辦專案報告，要求徹查嫌犯張文是否有幫凶或受人指使，釐清其金錢來源，並要求強化快速打擊部隊功能，往反恐警力部署訓練制度配置；國安團隊罕見加入聽取報告，此案顯然已上升至國安層級。

警方偵辦發現，張文事前縝密計畫，為犯案準備大量汽油彈、煙霧彈與刀具，案發前更先勘查多處地形；他曾多次上網搜尋犯下捷運隨機殺人案的鄭捷，懷疑是鄭捷的模仿犯。

台北車站周邊鬧區前晚發生這起恐怖攻擊事件，昨上午陸續有民眾帶著百合、白玫瑰等花束到案發地獻花，有路人雙手合十祈禱，追思者留下紙條「走好」、「願逝者安息、傷者康復」。

警政署長張榮興指出，研判張文犯案過程未與他人接觸，但是否有共犯，還要清查人際關係與金流。

張榮興說，張文行凶前，前天下午先在中山區縱火，隨後回到租屋處換裝及準備，傍晚前往北車、南西商圈陸續行凶，警方事後勘驗，張文準備53瓶汽油彈、17顆煙霧彈，超過五把刀具，更在案發前數天勘查南西商圈地形，顯見早有預謀。

賴總統昨以高規格團隊到警政署聽取報告，賴總統除要求警方查出真相，釐清嫌犯背景、動機外，更要警方將快速打擊部隊的訓練與反應能力提升到反恐層級。

此案發生後，全國警方加強戒備，提高見警率，並增強網路巡邏與偵辦留言恐嚇網友，嚴防模仿行為。

台北市法務局表示，在台北車站英勇阻止嫌犯卻遭刺死的余姓男子，將從優爭取北捷補償金500萬、犯保法補償金180萬，以及北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例的撫卹金600萬，最高可領1,280萬元；在誠品南西店身亡的死者賠償，市府將與業者法務部門接觸，協助被害人洽談保險理賠。