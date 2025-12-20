隨機攻擊案後 警署與六都警局舉行視訊會議討論警力應處運用配置

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
內政部長劉世芳（中）、警政署長張榮興（左）、副署長廖訓誠（右），今天下午與6都警察局舉行視訊會議。記者廖炳棋／翻攝
內政部長劉世芳（中）、警政署長張榮興（左）、副署長廖訓誠（右），今天下午與6都警察局舉行視訊會議。記者廖炳棋／翻攝

台北市昨天發生隨機襲擊事件，賴清德總統今天到警政署聽取簡報，對於警政署及台北市警察局第一時間作為表達肯定，內政部長劉世芳下午偕同警政署長張榮興，與6都警察局長召開視訊會議，針對各大眾運輸及人潮聚集處所警力運用，及近期大型活動警力配置情形進行研議，相關機關及活動主辦單位保全人員、民力也納入部署。

警政署也將評估各縣市政府警察局警力狀況，適時調派警力支援，明天也將陸續與其他16縣市警察局進行討論，提升即時應處能力。

此外，刑事警察局今天晚間嚴正呼籲，警方對於網路恐嚇與無差別攻擊言論零容忍，民眾及網友切勿以身試法。

隨機攻擊案件發生後，近期網路社群平台及各式討論區，陸續出現疑似以恐嚇、鼓吹暴力或宣稱將針對公眾進行「無差別攻擊」等內容的貼文與留言，相關言論已造成民眾不安，影響社會安寧。

刑事局嚴正呼籲，網路並非法外之地，任何在網路發布的文字、圖片、影像、語音及訊息等內容，都可能留下數位軌跡與相關紀錄，切勿心存僥倖，以免觸法並須負起法律責任。

刑事局強調，對於任何涉及恐嚇社會大眾、散布暴力威脅、煽動或宣稱將對不特定人實施攻擊等言論，將立即啟動偵辦機制，積極追查發文者身分與來源，並依法究責，絕不寬貸、追究到底，以維護公共安全與社會秩序。

刑事警察局提醒，相關言論可能涉及​刑法151條「恐嚇公共危安罪」，或​社會秩序維護法「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」；刑事局呼籲，切勿以轉傳、附和或以玩笑心態發布相關內容；如發現疑似恐嚇或危害公共安全貼文、訊息，民眾可保留相關畫面、連結與時間等資訊，儘速向警方報案。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊

