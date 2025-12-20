捷運中山站外民眾放鮮花悼念 北市警11小時派員站崗

台北市中山捷運站昨天晚上發生隨機殺人案件，凶嫌張文在南京西路上施放煙霧彈之後，隨機劃傷民眾持刀闖入誠品南西店，一路向上至頂樓6樓墜樓，送醫不治。

期間蕭姓機車騎士和逛街的王姓男子遭劃傷送醫不治，民眾為了悼念死者，自發性在事發地點附近燈桿放上白色鮮花。

記者觀察，疑受到誠品南西店閉館一天和案件事發後一天影響，儘管是周六晚上，現場逛街人潮比正常時候大減至少6成。

由於現場有放置鮮花，不少人經過選擇駐足，雙手合十或是閉眼祈禱，也有人逗留拍照。

有一名民眾在卡片寫上「昨日的我正巧在四號出口等人，當時有人從我眼前奔跑，煙霧散去，看到倒臥在血泊中的你，心中祈求你平安無事。當新聞傳出你最後給的遺言是，告訴我的父母我很愛他們時，我眼眶都濕了」，「希望騎士安心的沈睡，好好地去當個無憂的天使」。

事發後，轄區警方也加強站點維安，目前已規劃在捷運中山站外，每日早上11時至晚上10時派員警站崗，讓民眾安心。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980