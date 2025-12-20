快訊

金流僅母親少量匯款…警方解鎖張文犯罪計畫 吃飯、休息時間都先排好

捷運中山站外民眾放鮮花悼念 北市警11小時派員站崗

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
民眾自發性擺放白色鮮花，悼念無辜傷亡的民眾。記者翁至成／攝影
民眾自發性擺放白色鮮花，悼念無辜傷亡的民眾。記者翁至成／攝影

台北市中山捷運站昨天晚上發生隨機殺人案件，凶嫌張文在南京西路上施放煙霧彈之後，隨機劃傷民眾持刀闖入誠品南西店，一路向上至頂樓6樓墜樓，送醫不治。

期間蕭姓機車騎士和逛街的王姓男子遭劃傷送醫不治，民眾為了悼念死者，自發性在事發地點附近燈桿放上白色鮮花。

記者觀察，疑受到誠品南西店閉館一天和案件事發後一天影響，儘管是周六晚上，現場逛街人潮比正常時候大減至少6成。

由於現場有放置鮮花，不少人經過選擇駐足，雙手合十或是閉眼祈禱，也有人逗留拍照。

有一名民眾在卡片寫上「昨日的我正巧在四號出口等人，當時有人從我眼前奔跑，煙霧散去，看到倒臥在血泊中的你，心中祈求你平安無事。當新聞傳出你最後給的遺言是，告訴我的父母我很愛他們時，我眼眶都濕了」，「希望騎士安心的沈睡，好好地去當個無憂的天使」。

事發後，轄區警方也加強站點維安，目前已規劃在捷運中山站外，每日早上11時至晚上10時派員警站崗，讓民眾安心。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

民眾自發性擺放白色鮮花和卡片，悼念無辜傷亡的民眾。記者翁至成／攝影
民眾自發性擺放白色鮮花和卡片，悼念無辜傷亡的民眾。記者翁至成／攝影
民眾自發性擺放白色鮮花，悼念無辜傷亡的民眾。記者翁至成／攝影
民眾自發性擺放白色鮮花，悼念無辜傷亡的民眾。記者翁至成／攝影
疑似受隨機殺人案件影響，中山站逛街人潮大減。記者翁至成／攝影
疑似受隨機殺人案件影響，中山站逛街人潮大減。記者翁至成／攝影
疑似受隨機殺人案件影響，中山站逛街人潮大減。記者翁至成／攝影
疑似受隨機殺人案件影響，中山站逛街人潮大減。記者翁至成／攝影
民眾自發性擺放白色鮮花和卡片，悼念無辜傷亡的民眾。記者翁至成／攝影
民眾自發性擺放白色鮮花和卡片，悼念無辜傷亡的民眾。記者翁至成／攝影
轄區中山警方加強站點安全，派員站崗。記者翁至成／攝影
轄區中山警方加強站點安全，派員站崗。記者翁至成／攝影
轄區中山警方加強站點安全，派員站崗。記者翁至成／攝影
轄區中山警方加強站點安全，派員站崗。記者翁至成／攝影
民眾自發性擺放白色鮮花，悼念無辜傷亡的民眾。記者翁至成／攝影
民眾自發性擺放白色鮮花，悼念無辜傷亡的民眾。記者翁至成／攝影

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 張文

延伸閱讀

金流僅母親少量匯款…警方解鎖張文犯罪計畫 吃飯、休息時間都先排好

張文隨機攻擊多人傷亡 蝦皮揭他僅買2類用品：未購買煙霧彈及刀具

張文冷血攻擊釀4死…北車M7設悼念區 衛生局24小時專線心理支持

【犯案完整時間軸】扔煙霧彈、隨機砍人 張文3小時冷血攻擊釀4死

相關新聞

金流僅母親少量匯款…警方解鎖張文犯罪計畫 吃飯、休息時間都先排好

張文犯下隨機攻擊案件造成4死11傷慘劇，警方解鎖張文的平板電腦，從他的雲端硬碟中找到犯罪計畫，但仍未發現他的作案動機，他...

北車隨機攻擊案…星巴克降鐵捲門護客人？北捷還原真相

通緝犯張文昨天在台北車站丟煙霧彈和汽油彈，引發濃煙和火勢。第一時間鄰近的星巴克降下鐵捲門，顧客紛紛發文感謝店家，也有人大...

北市隨機殺人案兆豐行員遇害 兆豐銀：協助家屬治喪並從優撫恤

台北車站和中山商圈昨晚發生隨機攻擊事件，包括嫌犯張文在內共釀成4死11傷慘劇，其中一名罹難者37歲王姓男子是兆豐銀行員工...

【犯案完整時間軸】扔煙霧彈、隨機砍人 張文3小時冷血攻擊釀4死

凶嫌張文昨（19）日在台北市四處縱火後，先後在台北車站、台北捷運中山站外丟煙霧彈，持刀砍人後墜樓身亡，釀4死11傷。根據警方調查...

北車湧花束哀悼英勇保全 南西商圈這處熄燈3日致哀

台北車站、中山站昨天發生無差別攻擊事件釀4死多傷，北捷今表示，與社會各界同感悲痛，向逝者及其家屬致上最深切的哀悼與慰問，...

張文犯案後逃逸...監視器嘸畫面出包？ 北捷回應了

通緝犯張文昨在台北車站、捷運中山站無差別攻擊後墜樓亡，釀4死11傷。據ETtoday報導，傳出捷運警察隊調閱張嫌逃逸路線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。