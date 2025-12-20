快訊

金流僅母親少量匯款…警方解鎖張文犯罪計畫 吃飯、休息時間都先排好

張文北市隨機攻擊凶器哪來？ 蝦皮揭品項：未購買煙霧彈及大型刀具

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物今發布聲明指出，張文自11月起陸續在蝦皮平台購買商品，主要為一般生活與戶外使用相關用品，並未購買犯案用具煙霧彈及大型刀具。示意圖。聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影
蝦皮購物今發布聲明指出，張文自11月起陸續在蝦皮平台購買商品，主要為一般生活與戶外使用相關用品，並未購買犯案用具煙霧彈及大型刀具。示意圖。聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影

台北市昨晚（12月19日）發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文台北車站、中山商圈投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊民眾，造成4人死亡、多人受傷，在許多人心中留下難以抹滅的陰影。蝦皮購物今發布聲明指出，張文自11月起陸續在蝦皮平台購買商品，主要為一般生活與戶外使用相關用品，並未購買犯案用具煙霧彈及大型刀具。

蝦皮購物表示，經與北市刑大提供資料比對查證，該帳號自11月起陸續於蝦皮平台購買商品，主要為一般生活與戶外使用相關用品，包括汽油桶、行李箱、防護用品、瓦斯噴槍、打火機及露營用小型刀具等，並未購買犯案用具煙霧彈及大型刀具。

經查相關商品均屬依法可販售之品項。蝦皮已向北市刑大提供資訊，後續將繼續配合警方調查，並持續依相關規範進行商品管理與審查。

台北市昨晚（12月19日）發生隨機攻擊事件，嫌犯張文先後在台北車站及北捷<a href='/search/tagging/2/中山站' rel='中山站' data-rel='/2/245370' class='tag'><strong>中山站</strong></a>外投擲煙霧彈及隨機殺人。圖／網友提供
台北市昨晚（12月19日）發生隨機攻擊事件，嫌犯張文先後在台北車站及北捷中山站外投擲煙霧彈及隨機殺人。圖／網友提供

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 蝦皮 張文

延伸閱讀

張文隨機攻擊多人傷亡 蝦皮揭他僅買2類用品：未購買煙霧彈及刀具

張文冷血攻擊釀4死…北車M7設悼念區 衛生局24小時專線心理支持

【犯案完整時間軸】扔煙霧彈、隨機砍人 張文3小時冷血攻擊釀4死

張文隨機攻擊釀多人死傷 何欣純籲中市府：提高見警率安民心

相關新聞

金流僅母親少量匯款…警方解鎖張文犯罪計畫 吃飯、休息時間都先排好

張文犯下隨機攻擊案件造成4死11傷慘劇，警方解鎖張文的平板電腦，從他的雲端硬碟中找到犯罪計畫，但仍未發現他的作案動機，他...

北車隨機攻擊案…星巴克降鐵捲門護客人？北捷還原真相

通緝犯張文昨天在台北車站丟煙霧彈和汽油彈，引發濃煙和火勢。第一時間鄰近的星巴克降下鐵捲門，顧客紛紛發文感謝店家，也有人大...

北市隨機殺人案兆豐行員遇害 兆豐銀：協助家屬治喪並從優撫恤

台北車站和中山商圈昨晚發生隨機攻擊事件，包括嫌犯張文在內共釀成4死11傷慘劇，其中一名罹難者37歲王姓男子是兆豐銀行員工...

【犯案完整時間軸】扔煙霧彈、隨機砍人 張文3小時冷血攻擊釀4死

凶嫌張文昨（19）日在台北市四處縱火後，先後在台北車站、台北捷運中山站外丟煙霧彈，持刀砍人後墜樓身亡，釀4死11傷。根據警方調查...

北車湧花束哀悼英勇保全 南西商圈這處熄燈3日致哀

台北車站、中山站昨天發生無差別攻擊事件釀4死多傷，北捷今表示，與社會各界同感悲痛，向逝者及其家屬致上最深切的哀悼與慰問，...

張文犯案後逃逸...監視器嘸畫面出包？ 北捷回應了

通緝犯張文昨在台北車站、捷運中山站無差別攻擊後墜樓亡，釀4死11傷。據ETtoday報導，傳出捷運警察隊調閱張嫌逃逸路線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。