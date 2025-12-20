張文北市隨機攻擊凶器哪來？ 蝦皮揭品項：未購買煙霧彈及大型刀具

台北市昨晚（12月19日）發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文於台北車站、中山商圈投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊民眾，造成4人死亡、多人受傷，在許多人心中留下難以抹滅的陰影。蝦皮購物今發布聲明指出，張文自11月起陸續在蝦皮平台購買商品，主要為一般生活與戶外使用相關用品，並未購買犯案用具煙霧彈及大型刀具。

蝦皮購物表示，經與北市刑大提供資料比對查證，該帳號自11月起陸續於蝦皮平台購買商品，主要為一般生活與戶外使用相關用品，包括汽油桶、行李箱、防護用品、瓦斯噴槍、打火機及露營用小型刀具等，並未購買犯案用具煙霧彈及大型刀具。