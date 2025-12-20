張文北市隨機攻擊凶器哪來？ 蝦皮揭品項：未購買煙霧彈及大型刀具
台北市昨晚（12月19日）發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文於台北車站、中山商圈投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊民眾，造成4人死亡、多人受傷，在許多人心中留下難以抹滅的陰影。蝦皮購物今發布聲明指出，張文自11月起陸續在蝦皮平台購買商品，主要為一般生活與戶外使用相關用品，並未購買犯案用具煙霧彈及大型刀具。
蝦皮購物表示，經與北市刑大提供資料比對查證，該帳號自11月起陸續於蝦皮平台購買商品，主要為一般生活與戶外使用相關用品，包括汽油桶、行李箱、防護用品、瓦斯噴槍、打火機及露營用小型刀具等，並未購買犯案用具煙霧彈及大型刀具。
經查相關商品均屬依法可販售之品項。蝦皮已向北市刑大提供資訊，後續將繼續配合警方調查，並持續依相關規範進行商品管理與審查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言