快訊

金流僅母親少量匯款…警方解鎖張文犯罪計畫 吃飯、休息時間都先排好

聽新聞
0:00 / 0:00

金流僅母親少量匯款…警方解鎖張文犯罪計畫 吃飯、休息時間都先排好

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
在台北車站、捷運站外隨機殺人的嫌犯張文，逃離作案現場，在警方追捕下墜樓，送醫不治。記者曾原信／攝影
在台北車站、捷運站外隨機殺人的嫌犯張文，逃離作案現場，在警方追捕下墜樓，送醫不治。記者曾原信／攝影

張文犯下隨機攻擊案件造成4死11傷慘劇，警方解鎖張文的平板電腦，從他的雲端硬碟中找到犯罪計畫，但仍未發現他的作案動機，他在旅館、超商購物都是使用現金，但存款幾乎花用殆盡，金流只有母親曾經少量匯款；因此在共犯及金流上，目前警方仍偏向是孤狼犯案。

張文在租屋處縱火時，順帶燒毀自己的筆電，目前警方將筆電交刑事局，希望能還原更多東西，及釐清他是否使用通訊軟體；警方研判煙霧罐可能是在實體商店購買，還發現張文曾網購煤油，但購買煤油用途還需釐清，11月時張文也曾網購刀具等物品。

警方指出，張文今年中旬就制訂犯罪計畫，犯罪行動相當細膩，連幾點用餐、休息都明確想定，另外他在中山區、租屋處縱火，目的就是要聲東擊西，讓轄區警方調派警力查緝縱火案，好讓他犯案時能拖延警力。至於選定北車及南西商圈為攻擊地點，可能是因人潮眾多及出入口複雜，有助張文順利犯案及逃逸。

警方檢視張文的作案計畫及當天犯案經過，發現他幾乎按計畫執行，計畫可說相當縝密。

張文犯案後逃至南西頂樓，事後證實他並沒有頂樓鑰匙，至於墜樓點原本有紙箱堆積，是否為他原本的逃亡路線，試圖墜落到紙箱逃逸？檢警對此相當懷疑，認為可能性不高，他墜樓前未與警方接觸，墜樓前更幾乎將身上物品及裝備取下放在頂樓，走投無路或原本就想「墜樓」的可能性較高。

警方搜尋張文租屋處及旅館，沒有發現他使用手機的跡象，平時可能利用平板電腦及租屋處的Wifi上網，但平板電腦沒有裝設通訊軟體，警方懷疑他平時使用筆電與人聯繫，因此犯案後才想要燒毀筆電，但截至目前，張文的人際關係網路幾乎是獨來獨往，還沒有提供警方有參考價值的事證。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

相關監視器畫面顯示，張文在誠品南西店犯案後，從逃生梯上至頂樓，相隔數秒後，7名身穿制服的員警旋即追上。圖／警方提供
相關監視器畫面顯示，張文在誠品南西店犯案後，從逃生梯上至頂樓，相隔數秒後，7名身穿制服的員警旋即追上。圖／警方提供

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 張文

延伸閱讀

張文隨機攻擊多人傷亡 蝦皮揭他僅買2類用品：未購買煙霧彈及刀具

張文冷血攻擊釀4死…北車M7設悼念區 衛生局24小時專線心理支持

【犯案完整時間軸】扔煙霧彈、隨機砍人 張文3小時冷血攻擊釀4死

張文隨機攻擊釀多人死傷 何欣純籲中市府：提高見警率安民心

相關新聞

金流僅母親少量匯款…警方解鎖張文犯罪計畫 吃飯、休息時間都先排好

張文犯下隨機攻擊案件造成4死11傷慘劇，警方解鎖張文的平板電腦，從他的雲端硬碟中找到犯罪計畫，但仍未發現他的作案動機，他...

北車隨機攻擊案…星巴克降鐵捲門護客人？北捷還原真相

通緝犯張文昨天在台北車站丟煙霧彈和汽油彈，引發濃煙和火勢。第一時間鄰近的星巴克降下鐵捲門，顧客紛紛發文感謝店家，也有人大...

北市隨機殺人案兆豐行員遇害 兆豐銀：協助家屬治喪並從優撫恤

台北車站和中山商圈昨晚發生隨機攻擊事件，包括嫌犯張文在內共釀成4死11傷慘劇，其中一名罹難者37歲王姓男子是兆豐銀行員工...

【犯案完整時間軸】扔煙霧彈、隨機砍人 張文3小時冷血攻擊釀4死

凶嫌張文昨（19）日在台北市四處縱火後，先後在台北車站、台北捷運中山站外丟煙霧彈，持刀砍人後墜樓身亡，釀4死11傷。根據警方調查...

北車湧花束哀悼英勇保全 南西商圈這處熄燈3日致哀

台北車站、中山站昨天發生無差別攻擊事件釀4死多傷，北捷今表示，與社會各界同感悲痛，向逝者及其家屬致上最深切的哀悼與慰問，...

捷運中山站外民眾放鮮花悼念 北市警11小時派員站崗

台北市中山捷運站昨天晚上發生隨機殺人案件，凶嫌張文在南京西路上施放煙霧彈之後，隨機劃傷民眾持刀闖入誠品南西店，一路向上至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。