北車湧花束哀悼英勇保全 南西商圈這處熄燈3日致哀

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
在藍線台北車站B1層事發地點，陸續有民眾放置花束，哀悼昨天英勇制止犯嫌不幸往生的余姓保全。記者林佳彣／攝影
台北車站中山站昨天發生無差別攻擊事件釀4死多傷，北捷今表示，與社會各界同感悲痛，向逝者及其家屬致上最深切的哀悼與慰問，另肯定第一時間挺身而出挺身而出、即時控制狀況站長、保全人員與維修人員，將表彰同仁臨危不亂的英勇作為。

台北捷運公司說，事發當時，站長及保全第一時間發現濃煙，便立即以手提式滅火器噴灑，降低傷害風險，接著站長偕同現場熱心民眾，一起協助急救受傷旅客；處理期間一名維修人員，也主動在現場接續應變，維護旅客安全，公司對於同仁及熱心民眾在危急時刻的英勇行動，表達由衷感謝。

北捷為表達對生命的尊重與追思，心中山至雙連線形公園燈飾及中山站4號出口廣場夢幻聖誕樹，今起至12月22日關燈3日，以最沉靜的方式，向無辜逝去的生命致哀，另祈願傷者早日康復。

另外，在藍線台北車站B1層事發地點，陸續有民眾放置花束、飲料、零食，哀悼昨天英勇制止犯嫌不幸往生的余姓保全，用沉默的方式表達無盡的哀思。

北捷為表達對生命的尊重與追思，心中山至雙連線形公園燈飾及中山站4號出口廣場夢幻聖誕樹，今起至12月22日關燈3日。記者林佳彣／攝影
在藍線台北車站B1層事發地點，陸續有民眾放置花束，哀悼昨天英勇制止犯嫌不幸往生的余姓保全。記者林佳彣／攝影
在藍線台北車站B1層事發地點，陸續有民眾放置花束，哀悼昨天英勇制止犯嫌不幸往生的余姓保全。記者林佳彣／攝影
