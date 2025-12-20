快訊

北車隨機攻擊案 星巴克降鐵捲門護客人？北捷還原真相

憲法法庭排除異議者援引釋字601號 憲法學會：援引失當成憲法惡例

案發前曾到誠品場勘…張文試圖從紙箱回收區脫逃？員警：完全沒關係

北捷隨機殺人案身故余姓保全設籍桃園 張善政：令人不捨且沈重

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
陸續有民眾到北捷M8出口，獻上花束悼念受害者。記者蘇健忠／攝影
陸續有民眾到北捷M8出口，獻上花束悼念受害者。記者蘇健忠／攝影

台北車站昨天發生隨機殺人事件，余姓保全因挺身制止不幸身亡。桃園市政府今得知余男設籍桃園，也在第一時間慰問家屬，市長張善政也允諾市府會適時提供必要協助，陪伴家屬走過艱難時刻。

「余先生在混亂中捨身制止暴力，不幸因此罹難。對於他為了守護他人而付出生命，我要表達最深的哀悼與敬意，也向家屬致上誠摯的關心。」桃園市長張善政今晚在臉書發文指出，證實余姓保全設籍桃園，然而這樣的消息除了讓人不捨，也格外沉重。

張善政表示，市府深知家屬正承受極大的悲痛與衝擊，因此在表達關懷的同時，始終以不打擾為原則，尊重家屬的心情與需要；家屬需要時間平復心情，專心處理後事。因此，市府會完全依照家屬的意願與節奏，在適當的時候提供必要協助，持續關注並陪伴家屬走過這段艱難的時間。

張善政也說，他今天稍早與中壢仁海宮提及此事，仁海宮也展現善心，將捐助200萬元關懷此次事件的死傷者及其家屬。市府將依仁海宮所託，協助妥善轉達這份心意，讓社會的溫暖，在最需要的時候，送到最需要的人身邊。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 桃園 張善政 保全

延伸閱讀

張善政率親子團開箱綠線車站車廂 盼軌道工程種子萌芽

防北車事件重演桃園出千名警力 張善政：警戒拉到最高層級

桃園大安垃圾掩埋場又起火 張善政籲八德14里緊閉門窗

圖書館事業貢獻獎 張善政投入閱讀推廣獲地方首長獎

相關新聞

【犯案完整時間軸】扔煙霧彈、隨機砍人 張文3小時冷血攻擊釀4死

凶嫌張文昨（19）日在台北市四處縱火後，先後在台北車站、台北捷運中山站外丟煙霧彈，持刀砍人後墜樓身亡，釀4死11傷。根據警方調查...

北市隨機殺人4死11傷…路過民眾幫忙止血 衛生局揭染愛滋機率：不需擔憂

台北昨天發生隨機傷人事件釀4死11傷，其中遭襲擊的傷者有1人是HIV感染者，因血液噴濺或被沾有血液的利器後續刺傷可能造成...

張文隨機攻擊多人傷亡 蝦皮揭他僅買2類用品：未購買煙霧彈及刀具

台北市19日晚間發生隨機傷人案，犯嫌張文在台北捷運台北車站、捷運中山站周邊投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊民眾，造成四死、多人受...

北車隨機攻擊案…星巴克降鐵捲門護客人？北捷還原真相

通緝犯張文昨天在台北車站丟煙霧彈和汽油彈，引發濃煙和火勢。第一時間鄰近的星巴克降下鐵捲門，顧客紛紛發文感謝店家，也有人大...

擬犯罪計畫書執行北市攻擊案…張文曾搜尋鄭捷 警研判為模仿犯

犯下北車、南西商圈隨機攻擊案件的27歲男子張文，警方透露張文的確關注2014年在捷運犯下隨機殺人案的鄭捷新聞與生平，警方...

37歲騎士僅因「對到眼」即遭攻擊身亡 家屬慟：張文殺了我弟弟

27歲男子張文在中山站外、南京西路上持刀砍殺一名停等紅燈的機車騎士37歲蕭姓男子，當時蕭男被砍後，頸部、胸前瞬間大面積出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。