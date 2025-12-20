北捷隨機殺人案身故余姓保全設籍桃園 張善政：令人不捨且沈重

台北車站昨天發生隨機殺人事件，余姓保全因挺身制止不幸身亡。桃園市政府今得知余男設籍桃園，也在第一時間慰問家屬，市長張善政也允諾市府會適時提供必要協助，陪伴家屬走過艱難時刻。

「余先生在混亂中捨身制止暴力，不幸因此罹難。對於他為了守護他人而付出生命，我要表達最深的哀悼與敬意，也向家屬致上誠摯的關心。」桃園市長張善政今晚在臉書發文指出，證實余姓保全設籍桃園，然而這樣的消息除了讓人不捨，也格外沉重。

張善政表示，市府深知家屬正承受極大的悲痛與衝擊，因此在表達關懷的同時，始終以不打擾為原則，尊重家屬的心情與需要；家屬需要時間平復心情，專心處理後事。因此，市府會完全依照家屬的意願與節奏，在適當的時候提供必要協助，持續關注並陪伴家屬走過這段艱難的時間。

張善政也說，他今天稍早與中壢仁海宮提及此事，仁海宮也展現善心，將捐助200萬元關懷此次事件的死傷者及其家屬。市府將依仁海宮所託，協助妥善轉達這份心意，讓社會的溫暖，在最需要的時候，送到最需要的人身邊。