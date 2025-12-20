北捷隨機殺人案身故余姓保全設籍桃園 張善政：令人不捨且沈重
台北車站昨天發生隨機殺人事件，余姓保全因挺身制止不幸身亡。桃園市政府今得知余男設籍桃園，也在第一時間慰問家屬，市長張善政也允諾市府會適時提供必要協助，陪伴家屬走過艱難時刻。
「余先生在混亂中捨身制止暴力，不幸因此罹難。對於他為了守護他人而付出生命，我要表達最深的哀悼與敬意，也向家屬致上誠摯的關心。」桃園市長張善政今晚在臉書發文指出，證實余姓保全設籍桃園，然而這樣的消息除了讓人不捨，也格外沉重。
張善政表示，市府深知家屬正承受極大的悲痛與衝擊，因此在表達關懷的同時，始終以不打擾為原則，尊重家屬的心情與需要；家屬需要時間平復心情，專心處理後事。因此，市府會完全依照家屬的意願與節奏，在適當的時候提供必要協助，持續關注並陪伴家屬走過這段艱難的時間。
張善政也說，他今天稍早與中壢仁海宮提及此事，仁海宮也展現善心，將捐助200萬元關懷此次事件的死傷者及其家屬。市府將依仁海宮所託，協助妥善轉達這份心意，讓社會的溫暖，在最需要的時候，送到最需要的人身邊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言