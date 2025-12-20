北車隨機攻擊案…星巴克降鐵捲門護客人？北捷還原真相
通緝犯張文昨天在台北車站丟煙霧彈和汽油彈，引發濃煙和火勢。第一時間鄰近的星巴克降下鐵捲門，顧客紛紛發文感謝店家，也有人大讚台北捷運公司系統讓鐵捲門自動下降。北捷回應，北捷場域設有警報偵測器，當偵測到煙霧後，會觸發安全機制，該區域鐵門會陸續自動下降。
捷運公司表示，昨晚發生煙霧彈時，星巴克人員於第一時間察覺，先按鈕降下一側鐵門以保護顧客跟店員安全，接著煙霧觸動警報偵測器，連動該門市所有鐵門陸續自動下降，後續在捷運警察的引導下，平安讓顧客店員離開現場。
一名網友表示，星巴克的危機處理很棒，當下要進去前，就已經鎖門，後來還安排店員為現場客人送一杯茶，還要謝謝警察來得很快，「從聞到煙霧彈味道，到警察來疏散，應該沒有5分鐘。」
也有網友說，「是北捷車站的偵煙器偵測到煙霧，自動連動控制系統，讓鐵捲門作動自動下降」、「那個是捷運站的機制，每個捷運站都有，因為鐵捲門防火，還好在那邊上過班有演練過。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言