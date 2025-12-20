隨機砍人案1傷者染愛滋 疾管署啟動暴露後預防、台大建置「這措施」

27歲張姓嫌犯昨晚於捷運台北車站、中山站隨機砍人，包含張嫌目前累計4人死亡，其中1名遭砍傷民眾為愛滋感染者，代表後續被砍傷、協助救人的民眾、醫護都會有風險。疾管署立即建置「暴露後預防措施」，籲有接觸到現場血液或噴濺到眼睛等，未就醫民眾立即致電1922轉介就醫。台大醫院指出，院內已建置應變流程供民眾諮詢。

北市隨機殺人案引發社會恐慌，第一時間送至台大救治的兩名患者，一人為57歲的余姓保全已不幸逝世、另一名男子目前仍在加護病房救治中。

衛福部今緊急召開記者會，指出有一名傷患為愛滋感染者，並布建「暴露後預防措施」。台大感染管制中心主任王振泰表示，經確認院內收治的患者，無被感染的風險，疾管署目前呼籲當天有接觸到血液或遭凶器劃傷等尚未就醫的民眾，應致電1922防疫專線，經轉介評估是否有投藥需求。

王振泰說，由於明天為周日，許多診所未開診，台大醫院已建置並演練諮詢流程，一旦有當時未就醫的傷患，或當時有接觸現場血液、體液的民眾來訪或致電詢問，會先請民眾親赴醫院急診核對身分，並與中央資料比對，確認感染風險後，評估是否需要立即投藥。

待12月22日周一，各醫療院所皆正常開設開診，民眾可不必赴醫院急診，可直接到台大的感染科門診就醫，除傷者外，只要民眾看到相關新聞，因曾經到案發區域活動，有接觸現場體液等疑慮，均可向台大醫院諮詢評估。

外界憂心救人醫護也有感染風險。王振泰表示，台大醫院長期針對愛滋感染者或疑似感染者，落實嚴謹的感染管制措施。第一線醫護人員在照護病人時，皆配戴口罩；凡可能接觸病人體液或血液的醫療行為，須使用手套並佩戴護目鏡，且於穿脫手套前後確實清潔手部，若不慎接觸病人血液或發生針扎意外，也有行之有年的通報與處置流程。