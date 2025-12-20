張文冷血攻擊釀4死…北車M7設悼念區 衛生局24小時專線心理支持

27歲張文昨天在台北車站M7出口等處犯下隨機傷人案，導致4人死亡、多人受傷。台北市衛生局表示，已在事發地點設置悼念空間，同時開設24小時安心專線，提供情緒支持。

台北市衛生局今天發布新聞稿表示，針對昨天發生的突發公共安全事件，已啟動多項心理支持與關懷措施，整合醫療社工、跨縣市心理專業團體及公共關懷行動，協助受影響民眾及家屬穩定情緒、安心復原。

衛生局表示，為回應市民情緒與公共關懷需求，已聯繫台北捷運公司在事發地點台北車站M7出口處設置悼念空間，提供市民一個表達哀悼、情緒安放的公共空間，暫未規劃設置期限。

台北車站M7出口處已被擺放許多花束及罐裝飲料、泡麵等效期較長食物，持續有民眾帶著鮮花及卡片前來致意，有人寫下「謝謝余大哥！願您安息」，感念昨天在第一時間挺身而出，卻不幸遭張文攻擊而不治身亡的57歲余先生。

衛生局表示，後續將與誠品南西店討論員工支持與弔唁儀式事宜，確保第一線人員及相關工作者獲得適切心理照顧，同時與捷運公司保持聯繫，提供關懷服務。

針對一般民眾，衛生局表示，已啟動24小時安心專線02-33937885，由具心理專業背景人員輪值接聽，提供情緒支持、心理安撫，供有需要市民使用，若評估有進一步心理諮商需求，也會從寬認定提供免費短期支持性諮商或轉介後續資源。

衛生局表示，事件後出現焦慮、驚嚇、反覆回想、失眠等狀況屬常見心理壓力反應，若情緒持續影響生活，請使用安心專線或心理諮詢服務，讓市府陪伴走過事件後的復原歷程。