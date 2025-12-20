北市隨機攻擊案各局處總動員 蔣萬安晚間發文下7指令

北市昨晚發生北車、中山商圈的計畫性攻擊事件，台北市長蔣萬安上午召集1219緊急維安應變專小組會議，晚間也在臉書發文指出，已經下令市府各局處總動員，並下7指令，持續提升全市警戒，確保市民安心、城市回歸平靜。

蔣萬安在臉書指出，今天一早他再度召集市府各局處，主持台北市1219事件緊急維安應變小組會議；接著前往警政署，與中央一起開會討論各項因應措施；會議後，再到昨天案發的捷運中山站，親自確認維安警力加強部署情形。

蔣萬安指出，他也指示警察局長，除了案發現場周邊，務必加派全市警力、提升見警率，除了杜絕類似案件發生，更要讓民眾安心，已經下令市府各局處總動員。

蔣萬安說，一、戒備升級全面強化台北市人潮聚集處警力佈署，包含警力、警車、特勤小組，皆全副武裝出勤，確保市民安全。

二、活動警戒，加強路跑、演唱會等大型活動及交通樞紐維安規格，必要時設置安檢門、偵測爆破物。跨年晚會落實全面場檢，特勤警力（霹靂小組）進駐，中央保安警力加入，防爆車、偵爆犬及各項強化措施加強維安。

三、安定民心，針對台北車站、各大捷運站/商圈、市集、夜店等人潮聚集地，全面加強臨檢、提高見警率。

四、大眾運輸，捷運警察局、捷運公司除了提升警力保全，更要進行全線各站點高強度的演練，模擬演練無差別攻擊事件及疏散的應變作為。

五、安心服務，社會局啟動「一案一社工」，提供醫療、法律、心理諮商等各項協助，全民24小時安心專線33937885； 民政局協助照料傷患及家屬生活起居，專人慰問並持續提供全面協助。

六、傷亡撫卹， 市府已經與犯罪被害人保護協會建立窗口，協助申請補償金；法務局主動協助彙整捷運公司、誠品南西店保險理賠情形，目前確定北捷將提供亡者500萬元補償金。

七、表彰義行，57歲余先生為了制止嫌犯，不幸遭受攻擊身亡，已經裁示依自治條例，從優、從寬給予撫卹金，最高600萬元，向他見義勇為的精神致上最高敬意。蔣萬安也說，面對重大的公安事件，地方和中央會攜手，共同維護市民的安全。