北車隨機攻擊事件 余姓死者從優最高可領1280萬補償、撫卹金

台北車站張文隨機攻擊事件，台北市長蔣萬安啟動一案一社工，為了在法律、賠償、保險等各個層面的協助，法務局也啟動一案一律師。法務局長連堂凱表示，針對英勇阻止張文犯案遭刺死的余姓男子，將從優爭取北捷、犯保法的補償金，以及北市自治條例的撫卹金，最高可領1280萬元。

北市法務局長連堂凱指出，余姓男子可得的相關金額，目前有3個部分，一是從犯罪被害人保護的補償金180萬，因余男是被害人，可領到最高180萬元，這部分應沒有問題。

另外，依據台北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例，當場死亡者，發給撫卹金600萬元，並支付殯葬費，最高以50萬元為限。連堂凱指出，余姓男子也適用自治條例，可領到撫卹金600萬元。

連堂凱指出，余姓男子在台北車站內死亡，蔣萬安也宣布，余先生為了制止嫌犯，不幸遭受攻擊身亡，北捷也將依保險給予500萬元補償金。

連堂凱說，因北市協助警察拘捕人犯損失補償自治條例第7條也明定，依自治條例請求補償之人，已受有「損害賠償」給付或因協助警察拘捕人犯，依其他法令規定所受之金錢給付，應自補償金額中減除之。因此能否再領北捷的500萬元補償金，將設法把這部分整合進去。

連堂凱指出，目前余姓男子保底已可得780萬，能否再獲北捷的500萬補償金，市府會從優盡量替被害人爭取補償金、撫卹金，但法條部分仍須要進一步釐清，周一會再進一步與北捷跨局處討論。至於誠品南西店的死者賠償，市府也與誠品南西的法務接觸，協助被害人洽談。