社安網破？張文冷血攻擊釀4死 學者分析背景：非典型開案對象

台北昨天發生隨機殺人案，27歲嫌犯張文持長刀傷人後墜樓身亡，包含自身在內共釀成4死，各界質疑，社安網又現破洞。不過，據目前所知資訊，張嫌父母工作、家庭正常，他也沒有精神疾病就醫歷史。專家指出，此案與多年前北捷車廂內隨機殺人鄭捷案相似，研判為人格異常，而非典型、可治療的精神疾病，且因犯嫌家庭不具貧窮、藥毒癮等，難符合社安網開案標準，實屬難防。

台大社工系名譽教授鄭麗珍說，本案已知資訊不多，且犯嫌已墜樓身亡，犯罪心理學家難介入分析情況，但從目前所知資訊判斷，張嫌家庭不具明顯貧窮、藥毒癮、兒虐等特質，恐非典型社安網服務個案，若沒有需要協助跡象，在案發前社安網資源恐難接觸預防，據父母所述，張嫌與父母已經2年未見，加上他是獨自居住，恐已孤立一段時間，站在助人工作角度，「社會孤立是最大風險。」

警方調查，張嫌犯案前曾多次搜尋有關鄭捷案關鍵字。鄭麗珍分析，鄭捷出身正常家庭，父親為醫師、母親是老師，均有正常工作，與本案背景相似，屬於不易進入社安網被服務的對象，案發後各界討論中，唯一跡象是推測其父母忙於工作，讓鄭捷回家後只能玩手機，遁入虛擬世界產生幻想，但這都是猜測，由於鄭捷迅速伏法，犯罪學界還來不及介入研究。

鄭麗珍指出，隨機傷人者多非典型可治療的精神疾病患者，而是人格出現問題，原因是挫折累積一段時間後，變得憤世忌俗，加上自認能力很好，「不必靠別人」，且華人文化傾向認為「求助就是丟臉」，不像西方將求助視為公民權，文化上的障礙讓民眾求助變得更加困難，為此，社安網不斷開拓資源，希望民眾「有事就能求助」，增加資源介入機會。

「心理健康是社會祥和重要指標，不過，隨機傷人者心理雖明顯已出問題，但多數不願求助。」鄭麗珍表示，國內身心科診所愈開愈多，民眾心情不佳、睡不好都能就醫，且使用健保資源就能完成治療，與過去需到精神病院就醫相比，汙名化色彩已明顯下降，藉由心理醫療資源布建，有機會讓沒有求助社安網體系的有需求者，讓醫師能介入幫忙。

鄭麗珍表示，本案嫌犯以憤世忌俗到「想報復整個社會」，這類非典型個案，社安網服務資源難以介入，可行解方之一是鼓勵民眾多與被孤立者互動，近年天災發生後，民眾捐款踴躍，表示民眾有意願關心他人，若能讓溫暖再現，可望減少憾事發生。另，隨本案檢警調查，資訊逐漸明朗，若資料完整，建議可循社安網重大案件討論機制進行分析，找出社安網是否有哪些地方不夠周全。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980