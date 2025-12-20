北市隨機殺人4死11傷…路過民眾幫忙止血 衛生局揭染愛滋機率：不需擔憂

台北昨天發生隨機傷人事件釀4死11傷，其中遭襲擊的傷者有1人是HIV感染者，因血液噴濺或被沾有血液的利器後續刺傷可能造成感染。北市衛生局表示，依照傷者受傷的地點與先後順序，已掌握有風險的個案，並評估暴露愛滋病毒後的預防性投藥。

衛生局說，因黏膜接觸到感染愛滋病毒的血液，如血液噴濺到眼睛，其傳染的危險性約為0.09%（萬分之九），經破損的皮膚接觸如傷口接觸血液而傳染，應低於黏膜接觸而傳染的機會，因此一般路過的民眾或見義勇為幫忙止血的民眾都不需要擔憂。

衛生局強調，暴露愛滋病毒後預防性投藥需要盡早開始，不宜超過72小時，建議暴露後預防使用28天，民眾有相關問題可使用疾管署24小時防疫1922專線，或周一至周五上午9時至中午12時、下午1時至5時可電洽北市愛滋諮詢專線（02-23703738）。

衛生局指出，有風險的個案會由專科醫師評估是否需要投藥，此次意外事件所需的抗病毒藥物費用由專案給付。北市愛滋指定醫事機構有聯合醫院忠孝、仁愛、和平、陽明與昆明院區等15家醫事機構可提供抗病毒藥物。