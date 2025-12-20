快訊

【犯案完整時間軸】扔煙霧彈、隨機砍人 張文3小時冷血攻擊釀4死

37歲騎士僅因「對到眼」即遭攻擊身亡 家屬慟：張文殺了我弟弟

才4天又寫新紀錄！ 馬斯克成史上首位身價破7,000億美元超級富豪

聽新聞
0:00 / 0:00

北市隨機殺人4死11傷…路過民眾幫忙止血 衛生局揭染愛滋機率：不需擔憂

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市昨晚發生隨機傷人案釀多人死傷，圖為捷運中山站外、誠品生活南西店前。記者曾原信／攝影
台北市昨晚發生隨機傷人案釀多人死傷，圖為捷運中山站外、誠品生活南西店前。記者曾原信／攝影

台北昨天發生隨機傷人事件釀4死11傷，其中遭襲擊的傷者有1人是HIV感染者，因血液噴濺或被沾有血液的利器後續刺傷可能造成感染。北市衛生局表示，依照傷者受傷的地點與先後順序，已掌握有風險的個案，並評估暴露愛滋病毒後的預防性投藥。

衛生局說，因黏膜接觸到感染愛滋病毒的血液，如血液噴濺到眼睛，其傳染的危險性約為0.09%（萬分之九），經破損的皮膚接觸如傷口接觸血液而傳染，應低於黏膜接觸而傳染的機會，因此一般路過的民眾或見義勇為幫忙止血的民眾都不需要擔憂。

衛生局強調，暴露愛滋病毒後預防性投藥需要盡早開始，不宜超過72小時，建議暴露後預防使用28天，民眾有相關問題可使用疾管署24小時防疫1922專線，或周一至周五上午9時至中午12時、下午1時至5時可電洽北市愛滋諮詢專線（02-23703738）。

衛生局指出，有風險的個案會由專科醫師評估是否需要投藥，此次意外事件所需的抗病毒藥物費用由專案給付。北市愛滋指定醫事機構有聯合醫院忠孝、仁愛、和平、陽明與昆明院區等15家醫事機構可提供抗病毒藥物。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 愛滋

延伸閱讀

北市隨機殺人事件 高雄市議員攜警宣導自保術「3日常物品」防身

嘉義市國際管樂節湧上萬人 警方嚴防隨機殺人模仿效應

北車、中山站發生隨機殺人…北捷今日運量曝 民眾：日常生活還是如常

犯下北市隨機傷人案…張文將犯案計畫存雲端 疑數月前已鎖定北車

相關新聞

【犯案完整時間軸】扔煙霧彈、隨機砍人 張文3小時冷血攻擊釀4死

凶嫌張文昨（19）日在台北市四處縱火後，先後在台北車站、台北捷運中山站外丟煙霧彈，持刀砍人後墜樓身亡，釀4死11傷。根據警方調查...

擬犯罪計畫書執行北市攻擊案…張文曾搜尋鄭捷 警研判為模仿犯

犯下北車、南西商圈隨機攻擊案件的27歲男子張文，警方透露張文的確關注2014年在捷運犯下隨機殺人案的鄭捷新聞與生平，警方...

37歲騎士僅因「對到眼」即遭攻擊身亡 家屬慟：張文殺了我弟弟

27歲男子張文在中山站外、南京西路上持刀砍殺一名停等紅燈的機車騎士37歲蕭姓男子，當時蕭男被砍後，頸部、胸前瞬間大面積出...

北市隨機殺人4死11傷…路過民眾幫忙止血 衛生局揭染愛滋機率：不需擔憂

台北昨天發生隨機傷人事件釀4死11傷，其中遭襲擊的傷者有1人是HIV感染者，因血液噴濺或被沾有血液的利器後續刺傷可能造成...

案發前曾到誠品場勘…張文試圖從紙箱回收區脫逃？員警：完全沒關係

台北市昨晚發生隨機殺人案，凶嫌27歲男子張文連續在台北車站、中山站外的南京西路犯案後，直奔誠品生活南西店，從一樓跑上四樓...

北市隨機攻擊案各局處總動員 蔣萬安晚間發文下7指令

北市昨晚發生北車、中山商圈的計畫性攻擊事件，台北市長蔣萬安上午召集1219緊急維安應變專小組會議，晚間也在臉書發文指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。