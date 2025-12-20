哀悼隨機攻擊案逝者 台鐵：北車耶誕樹熄燈3天
台北市昨天發生隨機攻擊案，為表達對罹難者的追思與悼念，台鐵公司今天宣布，台北車站大廳耶誕樹自即日起熄燈3天，為逝去的生命默哀，並持續配合相關單位強化公共安全。
昨天27歲男子張文在台北捷運台北車站及中山站附近丟擲煙霧彈、持刀砍人，造成包含張文等共4人死亡、多人輕重傷。
台鐵發布新聞稿表示，為表達對昨天晚間北捷台北車站及中山站周邊事件罹難者的追思與悼念，台北車站大廳耶誕樹自即日起熄燈3天，以暫歇的燈光為逝去生命默哀，願罹難者在光影靜止的時刻得以安息，也盼留下來的人能被溫柔地撫慰。
對於昨天事件，台鐵指出，深感震驚與悲痛，並向罹難者及其家屬致上最深切的哀悼與不捨，並將持續配合相關單位強化公共安全，守護每一位旅客平安出行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言