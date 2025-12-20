哀悼隨機攻擊案逝者 台鐵：北車耶誕樹熄燈3天

快訊

中央社／ 台北20日電

台北市昨天發生隨機攻擊案，為表達對罹難者的追思與悼念，台鐵公司今天宣布，台北車站大廳耶誕樹自即日起熄燈3天，為逝去的生命默哀，並持續配合相關單位強化公共安全。

昨天27歲男子張文在台北捷運台北車站及中山站附近丟擲煙霧彈、持刀砍人，造成包含張文等共4人死亡、多人輕重傷。

台鐵發布新聞稿表示，為表達對昨天晚間北捷台北車站及中山站周邊事件罹難者的追思與悼念，台北車站大廳耶誕樹自即日起熄燈3天，以暫歇的燈光為逝去生命默哀，願罹難者在光影靜止的時刻得以安息，也盼留下來的人能被溫柔地撫慰。

對於昨天事件，台鐵指出，深感震驚與悲痛，並向罹難者及其家屬致上最深切的哀悼與不捨，並將持續配合相關單位強化公共安全，守護每一位旅客平安出行。

