【犯案完整時間軸】扔煙霧彈、隨機砍人 張文3小時冷血攻擊釀4死

凶嫌張文昨（19）日在台北市四處縱火後，先後在台北車站、台北捷運中山站外丟煙霧彈，持刀砍人後墜樓身亡，釀4死11傷。根據警方調查，張文生前曾搜尋鄭捷相關資料，懷疑是模仿犯，也在張文租屋處、下榻旅館發現大量汽油彈，懷疑攻擊案預謀已久。《聯合新聞網》為您整理犯案時間序，一次了解案情。

以下為張文縱火與北市無差別攻擊犯案時間序：

15時40分至15時54分

騎機車到中山區林森北路、長安東路等3處縱火，犯後返回中正區租屋處更換衣物。 16時53分

中正區租屋處縱火。 16時59分

步行至北捷台北車站M8出口。 17時23分

在M8至M7出口沿線丟煙霧彈、持刀傷人。 17時55分

步行前往大同區南京西路的千慧旅館。 18時31分

重整裝備後再度外出。 18時37分

中山站前丟煙霧彈，持刀隨機傷人並進入誠品南西店。 18時39分

登上頂樓脫下裝備。 18時50分

警方確認張文墜樓，送醫急救於19時42分死亡。

根據警方調查，張文在北捷M7連通道、誠品生活南西館頂樓、租屋處與下榻旅館，留有大量汽油彈與刀械。此外，警方發現張文16日開始就在大同區、中山區活動，誠品保全證稱，張文在18日曾到服務台，表示要到頂樓拍攝聖誕照被拒絕，恐怕早有預謀犯案。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980