【犯案完整時間軸】扔煙霧彈、隨機砍人 張文3小時冷血攻擊釀4死

37歲騎士僅因「對到眼」即遭攻擊身亡 家屬慟：張文殺了我弟弟

才4天又寫新紀錄！ 馬斯克成史上首位身價破7,000億美元超級富豪

聯合新聞網／ 綜合報導
相關監視器畫面顯示，張文在誠品南西店犯案後，從逃生梯上至頂樓，相隔30秒鐘後，7名身穿制服的員警旋即追上。圖／警方提供
相關監視器畫面顯示，張文在誠品南西店犯案後，從逃生梯上至頂樓，相隔30秒鐘後，7名身穿制服的員警旋即追上。圖／警方提供

凶嫌張文昨（19）日在台北市四處縱火後，先後在台北車站、台北捷運中山站外丟煙霧彈，持刀砍人後墜樓身亡，釀4死11傷。根據警方調查，張文生前曾搜尋鄭捷相關資料，懷疑是模仿犯，也在張文租屋處、下榻旅館發現大量汽油彈，懷疑攻擊案預謀已久。《聯合新聞網》為您整理犯案時間序，一次了解案情。

以下為張文縱火與北市無差別攻擊犯案時間序：

15時40分至15時54分
騎機車到中山區林森北路、長安東路等3處縱火，犯後返回中正區租屋處更換衣物。

16時53分
中正區租屋處縱火。

16時59分
步行至北捷台北車站M8出口。

17時23分
在M8至M7出口沿線丟煙霧彈、持刀傷人。

17時55分
步行前往大同區南京西路的千慧旅館。

18時31分
重整裝備後再度外出。

18時37分
中山站前丟煙霧彈，持刀隨機傷人並進入誠品南西店。

18時39分
登上頂樓脫下裝備。

18時50分
警方確認張文墜樓，送醫急救於19時42分死亡。

根據警方調查，張文在北捷M7連通道、誠品生活南西館頂樓、租屋處與下榻旅館，留有大量汽油彈與刀械。此外，警方發現張文16日開始就在大同區、中山區活動，誠品保全證稱，張文在18日曾到服務台，表示要到頂樓拍攝聖誕照被拒絕，恐怕早有預謀犯案。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台北車站M7出口、捷運中山站外昨天傍晚發生一名男子以多顆煙霧彈攻擊並持長刀隨機傷人事件，包含嫌犯張文在內共釀4死多人受傷，案性惡劣引發社會譁然，今天陸續有民眾到南西誠品1樓人行道獻上白百合、白玫瑰等花束，有些路過的民眾也在現場雙手合十祈禱，2組四位制服警察也在現場巡邏，維持高見警率。記者許正宏／攝影
台北車站M7出口、捷運中山站外昨天傍晚發生一名男子以多顆煙霧彈攻擊並持長刀隨機傷人事件，包含嫌犯張文在內共釀4死多人受傷，案性惡劣引發社會譁然，今天陸續有民眾到南西誠品1樓人行道獻上白百合、白玫瑰等花束，有些路過的民眾也在現場雙手合十祈禱，2組四位制服警察也在現場巡邏，維持高見警率。記者許正宏／攝影

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 張文 縱火

