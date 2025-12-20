北市隨機殺人事件釀死傷 北車遭嗆傷患者今出院、仍有2人在ICU

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台北車站19日傍晚遭人丟擲煙霧彈，現場畫面曝光。記者翁至成／攝影
台北市隨機攻擊事件昨造成15傷、包含嫌犯張文共4死，根據衛福部統計截至今下午3點20分，其餘11人傷病，有5人繼續留院，其中加護病房2人、一般病房3人，而昨日於馬偕醫院嗆傷留院觀察的傷者，今天中午已順利出院。

嫌犯張文昨於捷運台北車站中山站周邊隨機放置煙霧彈，並手持利刃隨機攻擊無辜民眾，造成15傷、3死，張文也於作案後從中山商圈誠品南西店頂樓一躍而下，送醫後也傷重不治。

衛福部公布最新傷亡資訊，截至今下午3點20分，北捷隨機襲擊事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名，其中4人死亡，其餘11人傷病，有5人繼續留院，其中加護病房2人、一般病房3人。

衛福部長石崇良表示，1位血胸、另1名頸部外傷，共2位傷勢重民眾於加護病房治療，經探查狀況穩定，另3位胸頸部刀傷、撕裂傷者，目前無生命危險，於一般病房治療中。至於另名昨1位嗆傷患者昨於急診留院觀察中，已順利出院。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

