擬犯罪計畫書執行北市攻擊案…張文曾搜尋鄭捷 警研判為模仿犯
犯下北車、南西商圈隨機攻擊案件的27歲男子張文，警方透露張文的確關注2014年在捷運犯下隨機殺人案的鄭捷新聞與生平，警方懷疑張文是模仿鄭捷作案，甚至有崇拜的傾向，巧合的是，兩人都有孤僻、人際關係冷漠、遭軍方汰除或軍校退學的共同特徵。
警方目前檢視張文的平板電腦，發現他幾乎沒有人際關係，也與家人斷聯，警方在他電腦中發現，他製作犯罪計畫書，比對昨天犯案的過程，幾乎完全吻合計畫內容；警方發現他搜尋鄭捷過往及評論，認為他推崇鄭捷的行為，研判他有是鄭捷的「模仿犯」。
張文和鄭捷雖然家庭出身背景不盡相同，但警方發現，鄭捷曾就讀國防大學理工學院，但因成績不佳遭退學；張文則加入空軍志願役，卻因酒駕被軍方汰除；兩人的家人都不清楚兒子有隨機攻擊的瘋狂計畫，張文更是與家人斷聯逾兩年，兩人也都與朋友關係不深，甚至可以說孤僻，張文的社群帳號，幾乎沒有與他人有所往來。
根據警方了解，張文喜歡生存遊戲，他被軍方汰除後，在2023年任職一家保全公司，但他工作一年就離職，保全工作月薪近4萬元；他離職後就再也沒有工作，因此對於他計畫犯案時租車租房的金流，目前是警方釐清重點。
至於張文是否有心理情緒的壓力？據悉張文兩年來身體健康，沒有就醫紀錄。
