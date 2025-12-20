北市隨機殺人事件 高雄市議員攜警宣導自保術「3日常物品」防身

台北捷運、南西商圈昨晚發生隨機傷人事件，造成多人死傷。民進黨高雄市議員林智鴻今天攜手警方開設自保術講座，教民眾輔以雨傘、背包、外套等防禦自衛。

林智鴻今天在活動開場時，邀請現場民眾為此次不幸事件默哀10秒，盼死難者安息、傷者早日康復、社會儘速回歸平靜。

林智鴻呼籲，高雄市政府除加強大眾運輸與相關場域安全防護外，教育民眾如何自保也非常重要，自保教育可降低民眾對突發狀況來臨的恐慌，進而提升在危險事件的存活率。

林智鴻說，今天是與TIA台灣勵志協會合作開設講座，原規劃分享防詐騙、顧健康知識，但鑑於19日北捷事件震撼全國，為傳遞民眾正確自保知識，他請五甲派出所加入「於捷運或其他場合遇隨機攻擊，民眾如何自保」議題，讓參與民眾能增加自保能力。

林智鴻說，警方除了口頭宣導外，更輔以背包、雨傘、外套等日常可使用器具示範動作；用簡單易懂的形式，教導民眾正確危機處理機制，儘可能做到處變不驚。

針對北市隨機攻擊事件，鳳山警分局五甲派出所所長孫英哲說，防禦教學的核心在於利用民眾日常隨手可得的物品，如雨傘、外套、背包及皮帶等，讓各年齡層民眾在面對突發危機時，能有即時應處的能力，但民眾仍應以自身安全為首要考量。

孫英哲強調，所有的防禦動作與設施，都是在無法離開、必須正面對抗的極端情況下才採取的行為；若現場條件允許，首要建議仍是儘速離開現場。若遇上無法逃離且手無寸鐵的狀況，民眾應就地取材，觀察四周如衣物、滅火器或破窗器材等各類物品來防備。