北車、中山站發生隨機殺人…北捷今日運量曝 民眾：日常生活還是如常

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北昨天傍晚發生隨機傷人事件釀4死11傷，引發社會恐慌，警方今天也在台北車站巡邏。記者林佳彣／攝影
台北昨天傍晚發生隨機傷人事件釀4死11傷，引發社會恐慌，警方今天也在台北車站巡邏。記者林佳彣／攝影

嫌犯張文昨在台北車站、捷運中山站外丟煙霧彈，持刀砍人後墜樓亡，引發社會恐慌。記者今日重回北車事發現場，不少人感覺捷運站氛圍雖緊張，仍如常搭乘捷運，北捷統計今上午6時至12時運量約47萬人次，與上周同期無明顯差異。

不少民眾路過台北車站事發地，都特地留步哀悼逝者，有人雙手合十、寫紙條致意，也有人帶來花束、飲料到場。

一名民眾每周末都會到北車附近上課，M7出入口是必經之路，他發現今天人潮和過往差不多。王先生觀察，搭乘捷運的人潮似乎沒有因該事件變少，自己也因工作需要，還是會搭捷運移動。黃小姐則說，附近都有警力巡邏，經過時感覺安全許多，她認為該事件很驚人，但應該是偶發，日常生活還是如常。

台北捷運公司統計，今天上午6時至中午12時全系統運量約47萬人次，與上周12月13日同時段運量約48萬人次，無明顯差異，僅相差1萬人次，且該周當時有新北耶誕誠演唱會等大型活動。倒是12月6日同時段運量約51萬人次、11月29日則約49萬人次。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

嫌犯張文昨在台北車站、捷運中山站外丟煙霧彈，持刀砍人後墜樓亡，引發社會恐慌，今天警方也在中山站內駐守。記者林佳彣／攝影
嫌犯張文昨在台北車站、捷運中山站外丟煙霧彈，持刀砍人後墜樓亡，引發社會恐慌，今天警方也在中山站內駐守。記者林佳彣／攝影
不少民眾路過台北車站事發地都特地留步哀悼逝者，有人雙手合十、寫紙條致意，也有人帶來花束、飲料到場。記者林佳彣／攝影
不少民眾路過台北車站事發地都特地留步哀悼逝者，有人雙手合十、寫紙條致意，也有人帶來花束、飲料到場。記者林佳彣／攝影

案發前曾到誠品場勘…張文試圖從紙箱回收區脫逃？員警：完全沒關係

張文隨機殺人4死11傷 目擊民眾悚憶事發當下「兩眼對視後直接衝來砍」

北市隨機攻擊案預謀已久？張文準備53瓶汽油彈、5個汽油桶、17顆煙霧彈

教召未報到遭通緝！北捷砍人案凶嫌張文墜樓亡 桃檢將不起訴

案發前曾到誠品場勘…張文試圖從紙箱回收區脫逃？員警：完全沒關係

台北市昨晚發生隨機殺人案，凶嫌27歲男子張文連續在台北車站、中山站外的南京西路犯案後，直奔誠品生活南西店，從一樓跑上四樓...

張文隨機殺人4死11傷 目擊民眾悚憶事發當下「兩眼對視後直接衝來砍」

昨（19）日晚間發生於台北市的隨機殺人事件震驚全台，27歲男子張文先後在台北車站、中山站外扔擲煙霧彈，接著持刀砍人並墜樓身亡，共釀4死11傷。事發後多名現場民眾在社群平台分享親身經歷與目擊細節...

北市隨機攻擊案預謀已久？張文準備53瓶汽油彈、5個汽油桶、17顆煙霧彈

警政署長張榮興今天上午針對北車、南西商圈無差別攻擊造成4死11傷案件，在警政署向賴清德總統、行政院長卓榮泰報告偵查進度...

北市隨機攻擊案…57歲保全「肉身攔阻張文」遭殺害 警：只有他見義勇為

57歲余姓男子當時為了阻擋27歲殺人犯張文扔擲煙霧彈，上前制止反遭「雙面刃」持刀刺穿心臟身亡，警方到場查看時覺得訝異，發...

張文隨機攻擊釀4死11傷…密錄器錄下交警拔槍追人 民眾呼救：有人流血！

男子張文昨在台北市四處縱火後，在台北車站、北捷中山站外丟煙霧彈，持刀砍人後墜樓身亡，釀4死11傷，他墜樓前遭員警圍捕畫面...

教召未報到遭通緝！北捷砍人案凶嫌張文墜樓亡 桃檢將不起訴

昨天傍晚在台北捷運台北車站及中山站外，先後犯下丟擲煙霧彈攻擊與隨機砍人案的凶嫌張文，因搬遷未申報更新戶籍，錯過去年11月...

