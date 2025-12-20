北車、中山站發生隨機殺人…北捷今日運量曝 民眾：日常生活還是如常

嫌犯張文昨在台北車站、捷運中山站外丟煙霧彈，持刀砍人後墜樓亡，引發社會恐慌。記者今日重回北車事發現場，不少人感覺捷運站氛圍雖緊張，仍如常搭乘捷運，北捷統計今上午6時至12時運量約47萬人次，與上周同期無明顯差異。

不少民眾路過台北車站事發地，都特地留步哀悼逝者，有人雙手合十、寫紙條致意，也有人帶來花束、飲料到場。

一名民眾每周末都會到北車附近上課，M7出入口是必經之路，他發現今天人潮和過往差不多。王先生觀察，搭乘捷運的人潮似乎沒有因該事件變少，自己也因工作需要，還是會搭捷運移動。黃小姐則說，附近都有警力巡邏，經過時感覺安全許多，她認為該事件很驚人，但應該是偶發，日常生活還是如常。

台北捷運公司統計，今天上午6時至中午12時全系統運量約47萬人次，與上周12月13日同時段運量約48萬人次，無明顯差異，僅相差1萬人次，且該周當時有新北耶誕誠演唱會等大型活動。倒是12月6日同時段運量約51萬人次、11月29日則約49萬人次。

