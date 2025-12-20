犯下北市隨機傷人案…張文將犯案計畫存雲端 疑數月前已鎖定北車

快訊

中央社／ 台北20日電
台北車站、捷運中山站旁誠品昨（19）日發生隨機傷人事件，圖為當天晚間7時許消防人員在誠品一樓急救傷者。記者曾原信／攝影
台北車站、捷運中山站旁誠品昨（19）日發生隨機傷人事件，圖為當天晚間7時許消防人員在誠品一樓急救傷者。記者曾原信／攝影

犯下隨機傷人案的27歲男子張文，經檢警漏夜調查破解張文放在旅館內平板電腦，從中發現內存犯案計畫資料，專案小組將持續查察平板電腦內其他資料，釐清實際犯案動機。

因涉犯妨害兵役治罪條例，今年7月被檢方發布通緝的張文，昨晚犯下震驚全國的重大治安事件。檢警專案小組掌握張文在台北市中正區有租屋，並於案發前曾入住大同區某旅館，昨晚漏夜派員前往2處搜索。

專案小組在張文的中正區租屋發現被燒毀筆電，並於大同區旅館內找到2台平板電腦，但2處皆未發現張文使用的手機，警方後續帶回2台平板電腦進行解密，釐清內部是否有相關犯案證據。

經專案小組初步調查，張文放在旅館內的平板電腦曾連結至雲端硬碟，經破解發現內有犯案計畫資料，且張文疑在數月前就選定台北車站、南西商圈當成攻擊地點，手法包含縱火、丟擲煙霧彈、持刀無差別襲擊，並劃設地圖。

專案小組也從張文持有平板電腦內的搜尋紀錄發現，張文曾搜尋過犯下捷運車廂隨機殺人的鄭捷相關新聞。專案小組將持續透過目前掌握相關物證，釐清張文真正的犯案動機。

此外，台北市警察局發布新聞資料表示，因應張文隨機襲擊釀4人死亡（含犯嫌）多人受傷就醫案，市長蔣萬安指示警局與市府局處保持橫向聯繫，要全力穩定全市治安及秩序。

北市警局指出，已同步執行加強維護市民安全的勤務，包含針對人潮聚集的地點如捷運站、車站、轉運站、機場等加強戒備且會提高見警率。

北市警局表示，將動員北市各分局警力800名及捷運警察隊警力80名與刑警大隊特勤警力10名，並向警政署申請支援保安警力，預估每天將有1000餘名警力進行維護安全，且會強化與各場所業者及保全的聯防機制，一定盡全力確保台北市治安無虞。

