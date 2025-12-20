快訊

【即時短評】從鄭捷到張文…車站巡守流於守望秀 AI防範未然成趨勢

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
每發生車站、車廂滋擾事件，警方總會上演一場防恐守望秀。圖／讀者提供

台北又發生隨機殺人事件。從鄭捷到張文，2人分別在台北捷運車廂、車站內外隨機殺人事件，各造成4人死亡、多人受傷；社會安全網破口喊了10多年，車站隨機殺人還是重演。

台北隨機殺人事件從鄭捷到張文重複發生，鄭捷於2014年5月21日在捷運板南線隨機殺人，造成4死24傷，震驚社會並引發維安檢討。張文於今年12月19日在台北車站中山站投擲煙霧彈並持刀攻擊，釀4死11傷，顯示類似「孤狼攻擊模式」重演，也暴露了社會安全網的長期漏洞，傳統巡邏與事後維安往往反應遲緩。

每每車站、車廂事故一發生，警方便動員車站維安，上演「守望秀」，然而加強巡守也是遇事才動，無法防範未然。

警方多採事後動員，如台北、高雄增派數百名警力巡邏車站與商圈，桃園捷運強化霹靂小組與盤查，但從以往的經驗，其實也只是案發後加強巡守勤務，易成「虎頭蛇尾」，無法防範預謀行為。站務人員SOP與聯防機制雖已有強化，在逃命人潮中卻難及時應變。

進入AI時代，如何運用AI系統掌握先機，警備才能與時俱進，避免無辜傷亡擴大。AI可整合監視器影像辨識異常行為，如持刀或可疑物品，可提前警示，通知警方及車站保安單位，結合即時警報系統，讓巡邏人員快速定位，縮短反應時效，這些應用方式也已在美國、新加坡等國家實測中，渴望AI系統也能救人一命。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊

張文隨機殺人4死11傷 目擊民眾悚憶事發當下「兩眼對視後直接衝來砍」

北市隨機攻擊案預謀已久？張文準備53瓶汽油彈、5個汽油桶、17顆煙霧彈

教召未報到遭通緝！北捷砍人案凶嫌張文墜樓亡 桃檢將不起訴

張文隨機攻擊釀4死11傷…密錄器錄下交警拔槍追人 民眾呼救：有人流血！

案發前曾到誠品場勘…張文試圖從紙箱回收區脫逃？員警：完全沒關係

台北市昨晚發生隨機殺人案，凶嫌27歲男子張文連續在台北車站、中山站外的南京西路犯案後，直奔誠品生活南西店，從一樓跑上四樓...

張文隨機殺人4死11傷 目擊民眾悚憶事發當下「兩眼對視後直接衝來砍」

昨（19）日晚間發生於台北市的隨機殺人事件震驚全台，27歲男子張文先後在台北車站、中山站外扔擲煙霧彈，接著持刀砍人並墜樓身亡，共釀4死11傷。事發後多名現場民眾在社群平台分享親身經歷與目擊細節...

北市隨機攻擊案預謀已久？張文準備53瓶汽油彈、5個汽油桶、17顆煙霧彈

警政署長張榮興今天上午針對北車、南西商圈無差別攻擊造成4死11傷案件，在警政署向賴清德總統、行政院長卓榮泰報告偵查進度...

北市隨機攻擊案…57歲保全「肉身攔阻張文」遭殺害 警：只有他見義勇為

57歲余姓男子當時為了阻擋27歲殺人犯張文扔擲煙霧彈，上前制止反遭「雙面刃」持刀刺穿心臟身亡，警方到場查看時覺得訝異，發...

張文隨機攻擊釀4死11傷…密錄器錄下交警拔槍追人 民眾呼救：有人流血！

男子張文昨在台北市四處縱火後，在台北車站、北捷中山站外丟煙霧彈，持刀砍人後墜樓身亡，釀4死11傷，他墜樓前遭員警圍捕畫面...

教召未報到遭通緝！北捷砍人案凶嫌張文墜樓亡 桃檢將不起訴

昨天傍晚在台北捷運台北車站及中山站外，先後犯下丟擲煙霧彈攻擊與隨機砍人案的凶嫌張文，因搬遷未申報更新戶籍，錯過去年11月...

