【即時短評】從鄭捷到張文…車站巡守流於守望秀 AI防範未然成趨勢
台北又發生隨機殺人事件。從鄭捷到張文，2人分別在台北捷運車廂、車站內外隨機殺人事件，各造成4人死亡、多人受傷；社會安全網破口喊了10多年，車站隨機殺人還是重演。
台北隨機殺人事件從鄭捷到張文重複發生，鄭捷於2014年5月21日在捷運板南線隨機殺人，造成4死24傷，震驚社會並引發維安檢討。張文於今年12月19日在台北車站與中山站投擲煙霧彈並持刀攻擊，釀4死11傷，顯示類似「孤狼攻擊模式」重演，也暴露了社會安全網的長期漏洞，傳統巡邏與事後維安往往反應遲緩。
每每車站、車廂事故一發生，警方便動員車站維安，上演「守望秀」，然而加強巡守也是遇事才動，無法防範未然。
警方多採事後動員，如台北、高雄增派數百名警力巡邏車站與商圈，桃園捷運強化霹靂小組與盤查，但從以往的經驗，其實也只是案發後加強巡守勤務，易成「虎頭蛇尾」，無法防範預謀行為。站務人員SOP與聯防機制雖已有強化，在逃命人潮中卻難及時應變。
進入AI時代，如何運用AI系統掌握先機，警備才能與時俱進，避免無辜傷亡擴大。AI可整合監視器影像辨識異常行為，如持刀或可疑物品，可提前警示，通知警方及車站保安單位，結合即時警報系統，讓巡邏人員快速定位，縮短反應時效，這些應用方式也已在美國、新加坡等國家實測中，渴望AI系統也能救人一命。
