持雙刀闖加油站商店！三峽男還將不明溶劑倒桌上 遭警壓制送辦

張文隨機殺人4死11傷 目擊民眾悚憶事發當下「兩眼對視後直接衝來砍」

案發前曾到誠品場勘…張文試圖從紙箱回收區脫逃？員警：完全沒關係

聯合報／ 記者翁至成廖炳棋李隆揆／台北即時報導
相關監視器畫面顯示，張文在誠品南西店犯案後，從逃生梯上至頂樓，相隔30秒鐘後，7名身穿制服的員警旋即追上。圖／警方提供
相關監視器畫面顯示，張文在誠品南西店犯案後，從逃生梯上至頂樓，相隔30秒鐘後，7名身穿制服的員警旋即追上。圖／警方提供

台北市昨晚發生隨機殺人案，凶嫌27歲男子張文連續在台北車站中山站外的南京西路犯案後，直奔誠品生活南西店，從一樓跑上四樓，再闖入頂樓墜落不治，外界質疑張文是被警察包圍，才畏罪尋短，北市警方今天公布監視器畫面，可見張文爬上頂樓，過了140秒鐘警方才匆忙跟上，而警方踏入頂樓室外門時，發現人不見蹤影，低頭看才知他翻越欄杆墜樓墜樓。一名專案小組員警直言，「他就是選擇要跳」。

網上有誠品南西店員工透露，墜樓處是回收場，平常堆滿紙箱，且昨天之前已經堆到成人頭部的高度，懷疑張文事先勘查過地形，意圖從該處脫逃，未料剛好昨天紙箱已經被清掉；對此，一名專案小組員警不認同，認為「跟有沒有紙箱完全沒關係」。

他表示，警方是在昨天晚上6點39分獲報南京西路誠品百貨有人丟煙霧彈和持刀攻擊，而張文是在晚上6點37分，就已經在馬路上持刀無差別攻擊，接著直接闖入誠品南西店，「當時還沒有警察，若他選擇要跑，為什麼要跑進一個封閉式的建築物？」

他說，張文闖入誠品南西店，從一樓搭手扶梯向上，期間在四樓持刀劃傷一名王姓男顧客，王男當場沒有生命跡象送醫亡，張文犯後直奔頂樓打開鐵門門栓（未上鎖），這段期間從監視器畫面和民眾在一樓拍攝的畫面，「他完全沒有急著逃跑，反而十分從容，有種從容就義的感覺」。

至於有網友說，張文在頂樓把身上裝備、眼鏡、手錶、刀械等物品卸下後擺放，懷疑是為了減輕裝備得以順利逃脫，他直說「這其實跟要輕生的人，會選擇把手機跟東西放在平台擺整齊」，稱「這就是一個儀式」，「從6樓跳下來叫逃跑？是他自己的選擇，他就是要跳」。

據了解，張文案發前一天，曾至誠品生活南西店場勘，還一度向4樓服務台稱「可不可以讓我去頂樓，我要去拍攝影片」，但後來服務人員說「若要攝影，需經總公司同意」因此未果；而19日當天他因為手持雙刀，沒有人敢攔他。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

相關監視器畫面顯示，張文在誠品南西店犯案後，從逃生梯上至頂樓，相隔一段時間後後，7名身穿制服的員警旋即追上。圖／警方提供
相關監視器畫面顯示，張文在誠品南西店犯案後，從逃生梯上至頂樓，相隔一段時間後後，7名身穿制服的員警旋即追上。圖／警方提供

張文昨天晚上犯案後，從南西誠品店六樓高處墜落，送醫身亡。記者翁至成／翻攝
張文昨天晚上犯案後，從南西誠品店六樓高處墜落，送醫身亡。記者翁至成／翻攝

有網友懷疑墜樓處是回收場，平常堆滿紙箱，且昨天之前已經堆到成人頭部的高度，懷疑張文事先勘查過地形，意圖從該處脫逃。記者翁至成／翻攝
有網友懷疑墜樓處是回收場，平常堆滿紙箱，且昨天之前已經堆到成人頭部的高度，懷疑張文事先勘查過地形，意圖從該處脫逃。記者翁至成／翻攝

