北車隨機攻擊4死多傷 柯文哲：願台灣緊繃對立社會快降溫

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
台北昨天發生隨機傷人事件釀4死多傷，民眾黨前主席柯文哲為罹難者與家屬，致上最深的哀悼，喊話大眾別讓情緒被推到極端，讓社會更對立、衝突。聯合報資料照
台北昨天發生隨機傷人事件釀4死多傷，民眾黨前主席柯文哲為罹難者與家屬，致上最深的哀悼，喊話大眾別讓情緒被推到極端，讓社會更對立、衝突，大家可以少一點指責、批判及攻擊，多一點包容、傾聽及關懷，願台灣緊繃的社會能趕快降溫。

柯文哲表示，他昨晚開庭結束得知北捷發生重大暴力事件，多位民眾傷亡，先向罹難者與家屬，致上最深的哀悼。最近大家都感受到生活壓力變重，情緒更緊繃，也缺乏耐心，沒有安全感，焦慮累積變成憤怒，情緒外溢變成傷害無辜的人，有些人在網路霸凌攻擊網友，但更可怕的是有人用極端方式攻擊路人。

柯文哲說，面對這樣的悲劇，應該停下來想一想，怎麼讓情緒降溫？怎麼讓言語回到理性？不要讓情緒被推到極端，不要讓社會更對立更衝突，可以多一點傾聽，少一點指責、多一點包容，少一點批判、多一點關懷，少一點攻擊。社會的安全，除政府的制度與規範，也來自每一個人是否願意好好對待每一個跟自己不一樣的別人。

柯文哲表示，希望大家更溫柔地對待身邊的人，尊重網路上的人，友善面對不認識的路人。沒有任何情緒要用他人的情感，甚至他人的生命來承受。願逝者安息，願傷者早日康復，也願台灣緊繃的社會能趕快降溫，都能夠找回平靜「對別人好，你一定也會變得更好。」

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 柯文哲

