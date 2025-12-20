快訊

持雙刀闖加油站商店！三峽男還將不明溶劑倒桌上 遭警壓制送辦

張文隨機殺人4死11傷 目擊民眾悚憶事發當下「兩眼對視後直接衝來砍」

【重磅快評】在煙霧與刀光中 人民的安全靠什麼支撐？

聯合報／ 主筆室
捷運台北車站、中山站外昨（19）日傍晚發生煙霧彈攻擊並隨機傷人事件，包含嫌犯張文釀4死多傷，今（20）日現場警方的巡邏也頻繁現身，維持高見警率。記者許正宏／攝影
捷運台北車站、中山站外昨（19）日傍晚發生煙霧彈攻擊並隨機傷人事件，包含嫌犯張文釀4死多傷，今（20）日現場警方的巡邏也頻繁現身，維持高見警率。記者許正宏／攝影

周五夜晚，本該是城市最鬆弛的時刻。台北街頭昨晚燈火明亮，上班族歷經一整周的疲憊，準備回家吃晚餐或三五好友相聚閒逛，這座城市看起來一如往常。然而，刀光劃破本來的寧靜，煙霧與尖叫取代笑聲，在台北街頭重演的犯罪事件，再次喚起人們對11年前鄭捷在捷運上「無差別殺人」的噩夢記憶。

11年前，捷運車廂裡的血色記憶仍未褪去，「孤狼式」的犯罪者再度選擇用無差別殺人手法，令無辜者倒下，留下社會集體的顫抖。在混亂中，閃爍人性微光。有人拉著陌生人逃離危險，有人用身體擋在他人之前，有人第一時間替傷者止血。這些都是出於恐懼之中本能的善意，展現人民在危難中相互支撐的溫暖，令人動容，卻也令人不安，手無寸鐵的小老百姓難道只能靠彼此的血肉之軀，度過這些恐懼及不安的時刻？

在驚嚇與哀傷過後，有許多問題令人省思並急待檢視。第一個問題，是現場。如何在這類犯罪發生的瞬間，儘量減少死傷？這其中包括公共空間的動線設計、照明、緊急避難與即時通報機制，還可以怎麼樣做得更好？

第二個問題，是預防。這類無差別攻擊往往被歸類為不可預測，彷彿一切只能聽天由命。對於高度反社會、長期失序的人，社會安全網是否早已殘破不堪？精神醫療、社福通報、社區警政之間，能否串連起來發揮預防犯罪的作用？

第三個問題是警政體系。警方是否有足夠的人力、裝備與訓練，去面對這種瞬間爆發、極端暴力的犯罪？還是只能在資源吃緊、勤務過載的現實下疲於奔命？第一線警察本該是社會秩序最後一道防線，若沒有相應的後盾，如何保護人民。

再來，是司法。之前鄭捷還能伏法，但試想若非昨晚犯案者因潛逃時墜樓身亡，一旦進入司法程序，現行審判環境真能回應人民對正義與安全的期待嗎？極刑是否仍有存在的空間？抑或，我們只能在冗長訴訟與抽象人權辯證中，任由人民活在恐懼裡？

不可忽視的，還有全民警覺性的流失。台灣治安長期被視為「相對安全」，某種程度上甚至造成人民普遍的鬆懈。多數人在公共場合時總是低頭滑手機、夜歸不設防、對異常情境缺乏敏感度。但安全需要人 民保有自覺意識，這需要加強教育。

賴政府口中的「社會韌性」，經常指向遙遠的假想敵，彷彿威脅永遠來自海峽彼岸，所謂韌性，不過是政治操弄的口號。其實真正的裂縫往往藏在城市陰暗的角落，在我們身邊，在被忽略、放棄、甚至制度未及的人群中。執政者不能只談外部風險，卻未直視內部失序，這才是危及人民安居樂業最大的破口。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 鄭捷 賴政府

