北車隨機殺人案1傷者愛滋帶原 羅一鈞曝19年前柏林雷同案件結局

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
疾管署署長羅一鈞表示，該名感染者長期服用藥物，病毒量已處於「測不到」的範圍，傳染風險相當低。羅一鈞引用國際數據指出，透過血液暴露感染HIV的機率低於萬分之一，若能在暴露後及時進行「預防性投藥（PEP）」，可進一步將風險降至趨近於零。記者胡經周／攝影
27歲張姓嫌犯昨晚於捷運台北車站中山站隨機砍人，不過衛福部長石崇良今臨時召開記者會說明，今上午經台北市衛生局確認中山商圈誠品生活南西店有名傷者感染HIV，該名傷者為長期穩定控制屬於測不到範圍，不過仍針對有暴露風險民眾預防性投藥，提醒有暴露風險民眾於72小時內盡速前往醫院，不過感染風險低民眾無需過度恐慌。

疾管署長羅一鈞說明，該受傷感染者為已經通報且長期服藥、控制穩定，病毒量都是屬於測不到的範圍，所以感染風險相對低，不過因為血液可能透過凶器或是暴露到傷口黏膜風險，還是不能完全忽略，經過預防性投藥後，可以再進一步的把感染風險降到實質上等於零，所以也啟動專案協助。

羅一鈞表示，正好在誠品南西店，可能在事件中其他有受到凶器或血液暴露影響民眾，例如眼睛被血噴到等，而且還沒有去就醫的民眾，可撥打1922防疫專線，會有專人協助轉介到值班感染專科醫師，24小時都會接聽來評估是否做預防性投藥，如果經過評估確認需要投藥，會即時轉接到能夠投藥的醫院急診或門診，然後在暴露後的72小時黃金時間內來完成投藥，來降低這個可能感染到HPV的風險。

羅一鈞補充，2006年德國柏林有連續傷人事件，當時造成33個傷患，其中1位傷患也是HPV感染者，後續經過評估有針對傷患被這個同樣的兇器接觸到傷者，後續追蹤都沒有人感染HPV，台灣及之前案例，加上國際上一般評估，就是經過血液曝觸感染機率很低，估計是低於萬分之一。再次強調，這名傷患病毒量都是處於測不到的範圍，所以感染機率是極低，那再經過預防性投藥28天完成後，可以再更有效的把感染機率降到0，那後續也會再做進一步的檢測來確認這個投藥的民眾沒有感染到。

石崇良說，傷者當中接觸到煙霧造成的嗆傷，基本上是沒有這些外傷的情形，所以風險是幾乎為零，那麼其他的幾位大概都還在醫院當中還沒出院，都已經聯繫過醫院，院方逐一去做評估了解，需要預防性投藥的都會在跟病人討論。

羅一鈞解釋，按照制定好的流程在投藥前會先測感染的狀況，總共追蹤檢驗3次，在暴露後4到6周及曝後的12周，也就是84天會各追蹤一次，如果說12周檢驗的結果是陰性的話就可以排除，這個案子未來追蹤2周，目前預定3個月就可以排除。

