北市隨機攻擊案預謀已久？張文準備53瓶汽油彈、5個汽油桶、17顆煙霧彈

警政署長張榮興今天上午針對北車、南西商圈無差別攻擊造成4死11傷案件，在警政署向賴清德總統、行政院長卓榮泰報告偵查進度；根據警方事後在犯案現場勘驗結果，張文準備大量汽油彈及煙霧彈、刀械，顯然預謀已久要造成大規模民眾死傷。

警方在北捷M7連通道現場，發現張文遺留疑似生存遊戲用的M18煙霧罐17顆（其中2顆未擊發）；現場另外遺留汽油彈15瓶、雨衣、戰術背心、防毒面具、刀械等物。

中正一警分局昨天下午4時58分，接獲公園路火災報案，警方進屋後發現有縱火痕跡，事後證實是張文租屋處；警方勘驗發現，租屋現場留有4把刀械、已燒毀的一台筆電、汽油桶5個、甲醇一瓶，現場未發現手機。

誠品生活南西館頂樓，發現現場留有雨衣、戰術背心、防毒面具、汽油彈15瓶、刀械等物，張文墜樓時，身上未遺留物品。

警方在張文的大同區旅館套房內，發現房內留有汽油彈23瓶、兩台已上鎖平板電腦、刀械、護具、雨衣、帽子，未發現手機。

針對張文的煙霧彈來源，刑事局清查發現是網拍平台可購得物品，非軍用制式裝備，根據台北地區檢警聯繫會議決議，未經改造的信號槍彈，非屬爆裂品；在鑑定實務上，由於煙霧彈只產生煙霧效果，非屬爆裂物，只有在不當使用下，可依社會秩序維護法裁處。

警方清查張文背景，發現他大學畢業後曾擔服志願役，2022年因酒駕遭國軍汰除，今年因教召未到遭桃園地檢署發布妨害兵役通緝。

警方查訪張文家人，家人聲稱他已失聯2年，自幼就對生存遊戲相關裝備感到興趣，警方檢視張文桃園父母家中，確實沒有張文近期的生活用品，至於張文就醫紀錄，警方還在調閱。

至於共犯部分，目前警方調閱張文行蹤的監視器畫面，至今尚未發現有共犯參與；至於動機還在釐清，警方發現張文12月16日開始，就在大同區、中山區活動，誠品保全證稱，張文在12月18日曾到誠品的服務台，表示要到頂樓拍攝聖誕照被拒絕，證明他早有預謀。警方尚未發現筆記本或手寫文件。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康