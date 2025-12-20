張文隨機殺人4死11傷 目擊民眾悚憶事發當下「兩眼對視後直接衝來砍」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
昨（19）日晚間發生於台北市的隨機殺人事件震驚全台，27歲男子張文先後在台北車站、中山站外扔擲煙霧彈，接著持刀砍人並墜樓身亡，共釀4死11傷。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影
昨（19）日晚間發生於台北市的隨機殺人事件震驚全台，27歲男子張文先後在台北車站、中山站外扔擲煙霧彈，接著持刀砍人並墜樓身亡，共釀4死11傷。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影

昨（19）日晚間發生於台北市的隨機殺人事件震驚全台，27歲男子張文先後在台北車站中山站外扔擲煙霧彈，接著持刀砍人並墜樓身亡，共釀4死11傷。事發後多名現場民眾在社群平台分享親身經歷與目擊細節。

一名網友在「Threads」貼文中還原事發當下，指出他與女友正在店內挑選戒指，忽然聽見人群奔逃、眾人高喊「有人拿刀」。原以為只是誤會，隨後卻看到一名全身黑衣的男子靠近，左手持大型刀械，雙方短暫兩眼對視後，對方旋即衝上前揮砍。網友描述，當下腦袋一片空白，唯一的念頭是保護女友，右手護住對方、推她先跑，自己殿後拉開距離。張文逼近到僅剩三步之遙，原PO驚險閃過，立刻轉身「死命奔逃」，才成功避開攻擊。

該名網友回憶，跑到另一側時，一名同行逃生的女子跌倒，女友立刻回身攙扶，此時張文轉而追逐其他人，現場隨即傳出恐懼的尖叫聲，另一名女子臉部遭砍傷。原PO驚魂未定表示，張文砍完後又繞行一圈，隨機攻擊一名男性，對方當場倒地，「假如我沒閃掉，地上那一攤（血）是我的了」。

事發後，該名網友坦言出現類似創傷後壓力症候群（PTSD），看到全黑穿著或突然奔跑的人會害怕、手不自覺顫抖，回想與張文對峙的一秒就會落淚。

對此，不少網友留言給予支持與建議，肯定兩人在危急時刻仍試圖保護他人，「你們都很棒，在最危險的當下還能保護其他人」、「當下反應很迅速，後續請去諮商，別讓這件事影響你們太久」、「看了好難過，你很勇敢保護了女友，女友也很勇敢扶了跌倒的女生」。

