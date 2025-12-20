快訊

持雙刀闖加油站商店！三峽男還將不明溶劑倒桌上 遭警壓制送辦

張文隨機殺人4死11傷 目擊民眾悚憶事發當下「兩眼對視後直接衝來砍」

北捷隨機商人釀4死…卓榮泰視察雙連中山捷運段 要求均衡部署見警率

中央社／ 台北20日電
台北車站與台北捷運中山站19日晚間發生男子張文投擲煙霧彈及傷人事件，有民眾20日上午在誠品南西店前獻上白玫瑰、百合等花束，並有多張紙條對逝者哀悼。中央社
台北車站與台北捷運中山站19日晚間發生男子張文投擲煙霧彈及傷人事件，有民眾20日上午在誠品南西店前獻上白玫瑰、百合等花束，並有多張紙條對逝者哀悼。中央社

台北昨晚發生隨機傷人案，行政院長卓榮泰今天除趕赴醫院慰問傷者及家屬，也從北捷雙連站步行至中山站視察，發現見警率不夠平均，立即要求內政部警政署強化調度巡查，增加見警率。

北捷台北車站、中山站周邊昨天晚間出現隨機傷人案，包含犯嫌張文在內4人死亡，多人受傷。總統賴清德與卓榮泰今天上午分別赴醫院慰問事件傷者及家屬，以及聽取警政署簡報。卓榮泰探視完馬偕醫院傷者與慰問家屬後，臨時決定視察北捷站體內的戒備情形，從北捷雙連站步行至中山站。

卓榮泰在臉書表示，昨晚起便要求國內鐵公路、捷運、航空站、車站等重要地點加強戒備，加強警察人數與配備，務必嚇阻不良份子、讓民眾人心能安定；因此，稍早他臨時前往視察北捷站體內的戒備情形及見警率，發現有部署不均情況，已即刻要求內政部警政署加派人力巡查，強化見警率。

卓榮泰再次呼籲，社會各界不要在媒體、社群上發布不實訊息、進而引發大眾不安，這種造成社會動亂的行徑必須遏止，也請民眾不要協助傳播不實消息，警政署已經在偵辦此案，徹底調查歹徒背景及動機，是否有共犯、是否受人指使等，將事件全貌竭力還原給社會大眾。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 卓榮泰

延伸閱讀

北車、南西隨機攻擊！閣揆要求檢討嫌犯縱火為何能繼續犯案

北車隨機攻擊 賴總統：提升快打部隊能力到反恐層級

網傳下一攻擊地點高雄車站？卓榮泰：加速追查抑制跟風

響應總統打造台灣之盾、強化國防韌性 卓揆：軍工業躍經濟新藍海

相關新聞

案發前曾到誠品場勘…張文試圖從紙箱回收區脫逃？員警：完全沒關係

台北市昨晚發生隨機殺人案，凶嫌27歲男子張文連續在台北車站、中山站外的南京西路犯案後，直奔誠品生活南西店，從一樓跑上四樓...

張文隨機殺人4死11傷 目擊民眾悚憶事發當下「兩眼對視後直接衝來砍」

昨（19）日晚間發生於台北市的隨機殺人事件震驚全台，27歲男子張文先後在台北車站、中山站外扔擲煙霧彈，接著持刀砍人並墜樓身亡，共釀4死11傷。事發後多名現場民眾在社群平台分享親身經歷與目擊細節...

北市隨機攻擊案預謀已久？張文準備53瓶汽油彈、5個汽油桶、17顆煙霧彈

警政署長張榮興今天上午針對北車、南西商圈無差別攻擊造成4死11傷案件，在警政署向賴清德總統、行政院長卓榮泰報告偵查進度...

北市隨機攻擊案…57歲保全「肉身攔阻張文」遭殺害 警：只有他見義勇為

57歲余姓男子當時為了阻擋27歲殺人犯張文扔擲煙霧彈，上前制止反遭「雙面刃」持刀刺穿心臟身亡，警方到場查看時覺得訝異，發...

張文隨機攻擊釀4死11傷…密錄器錄下交警拔槍追人 民眾呼救：有人流血！

男子張文昨在台北市四處縱火後，在台北車站、北捷中山站外丟煙霧彈，持刀砍人後墜樓身亡，釀4死11傷，他墜樓前遭員警圍捕畫面...

教召未報到遭通緝！北捷砍人案凶嫌張文墜樓亡 桃檢將不起訴

昨天傍晚在台北捷運台北車站及中山站外，先後犯下丟擲煙霧彈攻擊與隨機砍人案的凶嫌張文，因搬遷未申報更新戶籍，錯過去年11月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。