北捷隨機商人釀4死…卓榮泰視察雙連中山捷運段 要求均衡部署見警率

台北昨晚發生隨機傷人案，行政院長卓榮泰今天除趕赴醫院慰問傷者及家屬，也從北捷雙連站步行至中山站視察，發現見警率不夠平均，立即要求內政部警政署強化調度巡查，增加見警率。

北捷台北車站、中山站周邊昨天晚間出現隨機傷人案，包含犯嫌張文在內4人死亡，多人受傷。總統賴清德與卓榮泰今天上午分別赴醫院慰問事件傷者及家屬，以及聽取警政署簡報。卓榮泰探視完馬偕醫院傷者與慰問家屬後，臨時決定視察北捷站體內的戒備情形，從北捷雙連站步行至中山站。

卓榮泰在臉書表示，昨晚起便要求國內鐵公路、捷運、航空站、車站等重要地點加強戒備，加強警察人數與配備，務必嚇阻不良份子、讓民眾人心能安定；因此，稍早他臨時前往視察北捷站體內的戒備情形及見警率，發現有部署不均情況，已即刻要求內政部警政署加派人力巡查，強化見警率。

卓榮泰再次呼籲，社會各界不要在媒體、社群上發布不實訊息、進而引發大眾不安，這種造成社會動亂的行徑必須遏止，也請民眾不要協助傳播不實消息，警政署已經在偵辦此案，徹底調查歹徒背景及動機，是否有共犯、是否受人指使等，將事件全貌竭力還原給社會大眾。