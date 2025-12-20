教召未報到遭通緝！北捷砍人案凶嫌張文墜樓亡 桃檢將不起訴

昨天傍晚在台北捷運台北車站及中山站外，先後犯下丟擲煙霧彈攻擊與隨機砍人案的凶嫌張文，因搬遷未申報更新戶籍，錯過去年11月空軍憲兵警衛營的教召遭函送，檢方偵查屢傳未到於今年7月間發布通緝。現因張已身亡，其所涉妨害兵役治罪條例一案，依法將予以不起訴處分。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德說明，被告張文不知何時搬離桃園市楊梅區老家，又未到相關單位更新戶籍資料，導致去年要通知他11月25日報到的教育召集令無法順利送達，遭桃園市後備指揮部送辦。

承辦檢察官收案後，曾依照傳喚程序，發出兩次妨害兵役治罪條例案由的通知書，要求被告張文到地檢署偵查庭說明，但是張嫌屢傳不到均未出庭，今年7月11日桃園地檢署對他發出通緝令。

沒想到張在逃亡近半年後，竟在北市交通樞紐及商圈隨機殺人，桃園地檢署剛剛證實，由於被告張文於昨晚的圍捕行動中墜樓身亡，根據刑事訴訟法第252條第6款「被告死亡者」規定，承辦檢察官針對他原先涉嫌妨害兵役治罪條例一案，將正式簽結並依法予以不起訴處分。

