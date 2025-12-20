台北隨機殺人釀4死…藍綠白齊喊發「細胞簡訊」警示 市府回應了

台北昨天發生隨機傷人事件釀4死多傷，事發當時也引起現場大批民眾恐慌。北市藍綠白議員一致認為，重大治安事件應發放細胞簡訊給周邊民眾，提高警戒、防災意識；北市府回應，市長蔣萬安已要求相關單位，研議細胞簡訊是否適用，並建立更周延的通報機制。

民進黨議員洪健益認為，任何形式的暴力行為，都必須被嚴正譴責。市民在公共場所與大眾運輸系統中，理應享有基本且即時的安全保障，這不是選項，是政府責任。

洪健益說，他將於下周一在議會提案連署，要求市府針對「重大治安事件」建立即時「細胞簡訊」通報機制，一旦案件發生，第一時間向案發地點周邊民眾發送警示訊息，提高警戒、避免接近危險區域，以科技手段降低傷亡風險。另要求蔣萬安對此重大治安事件提出專案報告。

他指出，目前警方已加強捷運與公共場所維安部署，市府也承諾提高見警率、穩定民心，並防範模仿犯出現的風險，但這只是第一步。後續市府更應全面檢討，人潮密集場所的安全防護是否到位，危機通報流程是否足夠即時、清楚，若涉及社會安全網，相關局處能否橫向即時通報、主動介入輔導，避免悲劇重演。

國民黨議員楊植斗認為，重大治安事件，應迅速發放細胞簡訊。就像地震難以預測，昨夜的慘案也像黑天鵝，事前無人能掌握。但災害發生的第一時間，尤其凶嫌還沒抓獲時，應該要用細胞簡訊，趕緊通知周邊民眾，小心可疑人士並迅速遠離案發現場。這種技術並不難，但能有效警告民眾，提高防災意識，希望中央及地方政府能採納辦理。

民眾黨議員陳宥丞說，社會安全網的彌補，不只需要現在警力的宣示或市府加強維安，更應著重發生意外當下，民眾知道訊息的權利及自我應變的逃生能力。最近天災或人禍事件，可發現民眾第一時間能收到正確資訊且如何處置因應，相較國外明顯不足，因此他贊同透過發細胞簡訊方式，讓民眾可即時取得正確資訊。

陳宥丞也說，心理衛教的諮商、事前防範更是重中之重，加上張嫌昨已先發生多起縱火，蓄意造成社會危害，才去丟煙霧彈跟無差別殺人，代表一系列行為都被認為是單一個案，而未用系統性的AI或人力來搜查或警示，代表政府在警示系統、判斷系統可更加精進。社會安全網的預防機制能否更加往前，而不是等到事後才防範。

北市消防局回應，細胞簡訊的運用最初源自災害防救層面，蔣萬安市長在今早1219事件緊急維安應變小組會議內已要求警察局、消防局及相關單位，在兼顧即時示警、市民安全的前提下，研議細胞簡訊是否適用，並持續建立更周延的通報機制。