北捷爆隨機殺人…傳台中新光三越遭鎖定「目標50個」 百貨出招了

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台中警方加強新光三越周邊巡邏人力，強化戒備。圖／警方提供
台中警方加強新光三越周邊巡邏人力，強化戒備。圖／警方提供

昨晚台北捷運台北車站內、中山站外隨機殺人釀成4死，後續引發犯罪模仿效應，台中警方今獲報網路有人揚言「下一個地點台中新光三越，目標50個人」，對此恐怖威脅，新光三越也發表回應了。

台北隨機殺人恐怖攻擊案發後，各地警方均強化捷運、大眾交通運輸安全維護，台中警方今上午獲報有人瞄準台中新光三越後，警方立即調閱該網友IP發現來自柬埔寨，現已強化百貨及周邊巡邏人力，加強戒備。

新光三越表示，「新光三越高度重視顧客與同仁的安全，已即刻啟動相關加強措施，包含強化出入口安全維護、提高保全與安管人員的巡店密度，同時提醒第一線同仁留意周遭環境狀況，若發現可疑情形，將即時通報並妥善處理，以確保消費者的購物安全。」

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 新光三越 百貨

北車「孤狼式」隨機殺人 警大學者：凶嫌非衝動犯罪、挫折引發暴行

蔣萬安：北市商圈、大型活動提升戒備 北捷確定理賠往生者五百萬元

嚴防隨機殺人模仿效應 台中警升級維安、捷運全線巡邏密度翻倍

獨／隨機殺人傷者為愛滋感染者 衛福部14時30分說明 後續傷者恐有風險

張文隨機攻擊釀4死11傷…密錄器錄下交警拔槍追人 民眾呼救：有人流血！

男子張文昨在台北市四處縱火後，在台北車站、北捷中山站外丟煙霧彈，持刀砍人後墜樓身亡，釀4死11傷，他墜樓前遭員警圍捕畫面...

北市隨機攻擊案…57歲保全「肉身攔阻張文」遭殺害 警：只有他見義勇為

57歲余姓男子當時為了阻擋27歲殺人犯張文扔擲煙霧彈，上前制止反遭「雙面刃」持刀刺穿心臟身亡，警方到場查看時覺得訝異，發...

教召未報到遭通緝！北捷砍人案凶嫌張文墜樓亡 桃檢將不起訴

昨天傍晚在台北捷運台北車站及中山站外，先後犯下丟擲煙霧彈攻擊與隨機砍人案的凶嫌張文，因搬遷未申報更新戶籍，錯過去年11月...

影／雙方差140秒短兵相接！張文逃上頂樓、7警緊追在後畫面曝光

男子張文昨在台北市四處縱火後，在台北車站、北捷中山站外丟煙霧彈，持刀砍人後墜樓身亡，釀4死11傷，他墜樓前遭員警圍捕畫面...

北市隨機攻擊案預謀已久？張文準備53瓶汽油彈、5個汽油桶、17顆煙霧彈

警政署長張榮興今天上午針對北車、南西商圈無差別攻擊造成4死11傷案件，在警政署向賴清德總統、行政院長卓榮泰報告偵查進度...

台北隨機殺人釀4死…藍綠白齊喊發「細胞簡訊」警示 市府回應了

台北昨天發生隨機傷人事件釀4死多傷，事發當時也引起現場大批民眾恐慌。北市藍綠白議員一致認為，重大治安事件應發放細胞簡訊給...

