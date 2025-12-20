北捷爆隨機殺人…傳台中新光三越遭鎖定「目標50個」 百貨出招了
昨晚台北捷運台北車站內、中山站外隨機殺人釀成4死，後續引發犯罪模仿效應，台中警方今獲報網路有人揚言「下一個地點台中新光三越，目標50個人」，對此恐怖威脅，新光三越也發表回應了。
台北隨機殺人恐怖攻擊案發後，各地警方均強化捷運、大眾交通運輸安全維護，台中警方今上午獲報有人瞄準台中新光三越後，警方立即調閱該網友IP發現來自柬埔寨，現已強化百貨及周邊巡邏人力，加強戒備。
新光三越表示，「新光三越高度重視顧客與同仁的安全，已即刻啟動相關加強措施，包含強化出入口安全維護、提高保全與安管人員的巡店密度，同時提醒第一線同仁留意周遭環境狀況，若發現可疑情形，將即時通報並妥善處理，以確保消費者的購物安全。」
