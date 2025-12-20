快訊

北市隨機攻擊案…57歲保全「肉身攔阻張文」遭殺害 警：只有他見義勇為

聯合報／ 記者翁至成廖炳棋李隆揆／台北即時報導
台北捷運台北車站及中山商圈19日晚發生無差別殺人案。記者翁至成／攝影
台北捷運台北車站及中山商圈19日晚發生無差別殺人案。記者翁至成／攝影

57歲余姓男子當時為了阻擋27歲殺人犯張文扔擲煙霧彈，上前制止反遭「雙面刃」持刀刺穿心臟身亡，警方到場查看時覺得訝異，發現余男的傷勢，是從左肩一路貫穿至左心房，刀器「完全避開骨頭」，坦言他運氣不好，也低調稱其實他可以不用這麼英勇的，當時大家都急著跑，事後看「只有他見義勇為」。

據悉，余男是一名物業保全，當時搭車路上「見義勇為」不幸犧牲，當場沒有生命跡象送醫不治，而余男的妻子事發後接獲警、消通知，隨即趕到醫院了解狀況，不捨透露先生是一位仗義執言、有正義感的人，不幸遇難讓人心痛。

事發後有網友在社群Dcard發文稱，「這是台北最黑暗的一個週五傍晚。當所有人本能地向外逃竄，57歲的余大哥，卻選擇留在原地。他沒有防護裝備，只有一雙肉掌和無比的勇氣。他第一時間衝上前環抱嫌犯，試圖阻止殺戮蔓延。他用生命擋下了鋒利，為身後的陌生人們，爭取了最寶貴的幾秒鐘逃生時間。願您安息，謝謝您守護了台北」。

有網友回覆稱，「是我家人的話我寧願他不用去當大家的英雄，也不希望他走了還一直被拿出來消費，應該要宣導正確觀念，請做自己有能力處理的事」，也有人說「身上沒有武器的狀況下，真的不要隨便對付不知道有沒有危險性的壞人，沒有抓到人反而犧牲自己，真的讓人很難受」、「在余大哥勇敢的擋下嫌犯時，救了後面無數人的生命，讓大家有時間逃走」。

據了解，由於監視器角度以及煙霧彈的煙霧影響，監視器畫面無法明確看到張文是如何攻擊，造成余男有如此嚴重的傷勢；檢察官昨天晚上已對余男相驗，仍無法斷定致命傷與死因，預計擇日做斷層掃描進一步了解。

事發後有網友在社群Dcard發文不捨余姓大哥保全的犧牲。記者翁至成／翻攝
事發後有網友在社群Dcard發文不捨余姓大哥保全的犧牲。記者翁至成／翻攝

